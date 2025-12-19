聽新聞
與高市關係密切！自民黨幹事長代行萩生田將訪台 傳安排與賴總統會談
日本國會會期17日結束後，約30位日本國會議員將陸續訪台，其中包含執政自民黨的幹事長代行萩生田光一。產經新聞指出，萩生田此行正安排與賴清德總統會談。
萩生田光一擔任日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（日華懇）幹事長，將於21日至23日訪台，選區東京都八王子市的自民黨市議員也將一同到訪。針對與首相高市早苗關係密切的萩生田此次訪台，日華懇的自民黨議員表示：「台灣是重要夥伴，雖然不確定中國會如何反應，但密切合作是好事」，並強調此行的意義。
產經新聞引述外交部記者會指出，前法務大臣鈴木馨祐、前首相補佐官長島昭久等約30名日本國會議員將自12月底至明年1月初訪台。另有消息人士透露，前外務大臣河野太郎也將於24日至26日訪台。
