宏都拉斯重啟人工計票 總統大選最終結果仍不明
宏都拉斯選舉委員會今天開始對11月30日舉行總統選舉的數十萬張選票進行人工計票，這項作業之前因抗議活動阻礙選務人員工作而延後。
選委會表示，經過重新檢查的這部分選票出現不一致情形，因此未納入初步計票結果。
路透報導，若將這些選票納入總計，有可能改變保守派候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）些微的領先優勢。
阿斯夫拉目前僅以約4萬3000票之差，領先中間偏右候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。這次宏都拉斯選舉總投票數超過300萬票。
