宏都拉斯重啟人工計票 總統大選最終結果仍不明

2023年10月7日，加薩的哈瑪斯軍事部門卡薩姆旅（al-Qassam Brigades）對以色列發動「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood），造成1000多名以色列人死亡，並綁架200多名人質。此舉震驚全球，西方大國與全球北方國家紛紛向以色列表達慰問，並一致譴責哈瑪斯破壞中東和平。這種壓倒性的回應似乎傳達一種明確的信號：唯有支持以色列徹底打擊哈瑪斯，「以巴衝突」才能獲得解決。

2025-12-19 09:47