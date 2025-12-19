反對與南美簽自貿協議 歐盟農民開拖拉機癱瘓交通

歐盟農民反對與南方共同市場簽署自貿協議，在布魯塞爾的抗爭持續到傍晚，下班尖峰時刻，市區主要道路出現大量拖拉機緩慢行駛伴隨鳴笛，以癱瘓交通的方式表達抗議。

歐盟執委會原本預計本週與擔任南方共同市場主席國的巴西簽署自由貿易協議，以建立極具規模的自由貿易區。不過，歐盟和南方共同市場在農產品相關的安全、環保等標準不同，歐盟農民憂心如果簽署自貿協議，可能造成不公平競爭。

歐盟領袖高峰會今天上午在布魯塞爾舉行，來自各歐盟國家的農民則在會場外示威抗議。抗議的農民向警方投擲馬鈴薯、香蕉和玻璃瓶等物品，也有人在現場堆疊木製品並點燃，還有抗議者燃放煙火。警方則動用水柱驅散人群。

根據布魯塞爾警方統計，至少有7300名來自各地的農民參與今天的抗議活動，不過歐洲主要農會傘狀組織Copa Cogeca則表示，今天的抗議農民至少超過1萬人。

另據警方統計，抗議農民至少從歐盟各地開來了950輛拖拉機。

下班尖峰時刻，布魯塞爾市區多條主要道路出現大量拖拉機，抗議農民藉由緩慢行駛癱瘓交通，伴隨尖銳且連續的鳴笛，表達反對歐盟與南方共同市場簽署自貿協議。

不少拖拉機掛上抗議標語，其中一輛懸掛的是「我們不要把南方共同市場的東西放入餐盤，我們要的是一份公平的收入」。入夜後，抗議的農民逐漸散去。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）日前曾表示，將於12月20日在巴西舉行自由貿易協議簽署儀式。然而目前包含法國在內的數個歐洲國家要求延後協議簽署的時間，若協議未獲得歐盟理事會「合格多數」（至少15國、代表65%人口）通過，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將無法簽署。