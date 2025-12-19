加薩停火第2階段協商緩慢 轉進邁阿密美國主導

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國將於今天在邁阿密主持會談，推動加薩停火協議的下一階段。美國總統川普（Donald Trump）表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）有可能年底訪美。

法新社報導，白宮官員昨天告訴法新社，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）將在佛羅里達會見來自卡達、埃及及土耳其的高階官員。此前外界擔憂，推動協議進入第2階段的努力面臨停滯。

根據停火協議的第2階段內容，以色列應自加薩的現有據點撤出，將由臨時當局接管巴勒斯坦領土，不再由巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）主導，並部署國際維穩部隊。

由美國及其區域盟友促成、以色列與哈瑪斯於10月達成的停火協議，目前在進入下一階段方面進展緩慢。

停火協議本身依然脆弱，雙方都指控對方違反協議，調解方亦憂慮以色列與哈瑪斯都有拖延之虞。

