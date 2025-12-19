憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

快訊

中央社／ 巴西利亞18日綜合外電報導

美國加大對委內瑞拉總統馬杜洛政府的軍事與經濟壓力，令人擔心華府可能直接出手推翻他，拉美國家巴西及墨西哥憂心忡忡，兩國總統今天提議居中斡旋，以助化解戰爭風險。

法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）表示，他「非常擔心」這場發生在巴西家門口且日益加劇的危機。

這位80歲左翼領袖說，他曾對美國總統川普（Donald Trump）提過，「事情不能靠開火解決，最好還是坐下來談，尋找解決之道」，他已向川普與馬杜洛（Nicolas Maduro）提議讓巴西協助，「避免拉丁美洲這裡發生武裝衝突」。

魯拉本月稍早曾與川普通話，他說耶誕節前可能會再次聯繫川普。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也提議擔任美國與委內瑞拉之間的溝通橋樑，尋求「和平解決之道來避免美國干預」。

俄羅斯則表示正與緊密盟友馬杜洛（NicolasMaduro）保持密切聯繫，同時呼籲讓情勢「降溫」。

俄國外交部還說，希望白宮「不要讓致命錯誤發生，並避免讓情勢進一步惡化，為整個西半球帶來無法預測的後果」。

應委內瑞拉政府要求，聯合國安全理事會（UNSC）23日也將召開會議。

