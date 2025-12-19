快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

IPAC再擴大迎巴西新成員 共同主席：捍衛自由民主

中央社／ 倫敦18日專電

以對北京立場強硬著稱的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天宣布迎來新成員巴西，IPAC在拉丁美洲的成員國總數因此來到6個，在北京持續試圖擴張對拉美國家的政治和經濟影響力之際，別具意義。

除了巴西，IPAC在拉美的成員國另有玻利維亞、哥倫比亞、巴拿馬、巴拉圭、烏拉圭。IPAC串聯多個國家的國會議員和區域議會（例如歐洲議會）議員；在巴西加入之後，IPAC的版圖如今橫跨44個議會，總計308名議員。

IPAC在每個成員國都必須有2位分別來自不同政黨的共同主席。IPAC在巴西的其中一位共同主席、眾議院議員馬貴斯（Gilson Marques）表示，IPAC之所以存在，是因為孤軍奮鬥對抗像中國這樣的威權國家必定失敗；加入IPAC不是挑釁，而是捍衛民主、主權和經濟自由。

北京持續對加入IPAC的議員施壓，促使他們退出。在非洲、拉丁美洲、南太平洋等北京相對容易操作政治和經濟影響力的地區，北京的施壓不僅足以讓個別議員退出IPAC，更可讓IPAC失去一整個成員國，包括近期的馬拉威和甘比亞。

不過，北京的強勢作為同時也讓更多議員提高警覺、認同有必要跨國串聯對抗北京，IPAC的版圖因此持續擴大。自去年7月在台北舉行年度峰會至今年11月之間，IPAC新增7個成員國，包含愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、斐濟、尚比亞、辛巴威、巴拿馬。

IPAC今年11月在布魯塞爾歐洲議會（EuropeanParliament）內舉行年度峰會，副總統蕭美琴應邀發表演說，引起國際關注。IPAC在布魯塞爾峰會通過台灣海峽「現狀維持宣言」，內容特別強調明確界定「現狀」的重要性，以利台海和平。巴西是在布魯塞爾峰會後加入IPAC。

IPAC今天表示，巴西的加入凸顯拉美國家國會議員有日益增長的決心，以相互協調及與國際夥伴合作，共同應對中國在安全、經濟和人權事務領域的作為和脅迫。

議員 北京 巴西

延伸閱讀

唱衰房市製造市場恐慌…北京、上海要求網路平台整治「不實資訊」

台灣參與矽和平峰會 美國務院次卿：有點即興

北京中軸線 迭開亮眼新地標

巴西前總統波索納洛減刑案 數萬人上街抗議

相關新聞

陸再派特使調停泰柬衝突 王毅：雙方均有降溫停火意願

面對新一輪柬泰邊境衝突升級，大陸外交部昨再派亞洲事務特使赴柬埔寨、泰國調停衝突。同日，大陸外長王毅也與兩國外長通電話，據...

委國派海軍護航油輪 美軍未敢妄動

對川普政府十六日下令全面封鎖進出委內瑞拉港口的「受美國制裁油輪」後，委國國營石油公司（ＰＤＶＳＡ）十七日宣稱，委國原油及...

蘇丹電廠遭無人機攻擊2死 大城喀土穆蘇丹港一片漆黑

蘇丹東部重要電廠遭到無人機致命攻擊後，包括首都喀土穆及蘇丹港多個主要城市今天陷入一片漆黑。電廠工作人員表示，是與政府軍作...

歐盟東翼8國首度舉行安全峰會 芬波領軍強化俄邊境防禦

面對俄羅斯日益嚴峻的混合威脅，歐盟東翼（Eastern Flank）8個成員國領袖於16日在赫爾辛基召開首屆安全峰會，達...

衝突升溫 金邊指泰軍方轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮

柬埔寨國防部表示，泰國軍方今天轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮巴比（Poipet）。巴比是兩國間重要邊界關卡，在外國勢力呼籲雙方停...

戰地記者、普立茲獎得主阿奈特辭世 曾見證越戰、波斯灣戰爭

普立茲獎得主阿奈特（Peter Arnett）多年來奔走戰火前線，從越南的稻田到伊拉克的沙漠，為全球帶來第一手戰爭實況報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。