美軍攻擊疑似運毒船再擊斃4人 9月以來近百人喪命
美國軍方今天說，在太平洋發動的新一波攻擊中，擊斃4名疑似毒梟，這項爭議性的行動自9月以來已造成近百人死亡。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府至今未提出這些船隻涉及毒品運輸的確切證據，引發外界對此類軍事行動合法性的激烈辯論。
美國南方司令部（US Southern Command）部在社群媒體上表示，軍方「針對一艘由指定恐怖組織（designated terrorist organization）操作，在東太平洋進行毒品走私行動的船隻發動致命打擊」。
根據法新社整理各方官方數據，自9月以來，加勒比海與東太平洋這波打擊行動已造成99人死亡。
軍方還說：「共有4名男性毒品恐怖分子遭擊斃，無美軍人員受傷。」
這項聲明發表之際，共和黨掌控的參議院今天通過一項廣泛的國防政策法案，預料將由美國總統川普簽署，其中要求行政部門向國會提供更多關於攻擊的資訊。
法案特別威脅，若戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）未向眾議院及參議院軍事委員會（ArmedServices Committees）提交關於9月2日首次攻擊行動的完整影像，其差旅預算將遭刪減25%。
在9月的行動中，美軍對一艘船隻發動第2次攻擊，導致初次攻擊中的倖存者喪生。這項爭議性作法已引來可能構成戰爭罪的質疑。
