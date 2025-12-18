威廉王子夫婦公布今年耶誕賀卡 一家5口坐草地燦笑拍全家福
英國BBC報導，英國王儲威廉王子和夫人凱特公布今年耶誕賀卡，一張新的全家福照片將作為賀卡照片。
照片中，威廉、凱特及長子喬治王子、長女夏綠蒂公主和次子路易王子坐在綠油油的草地上，旁邊開滿水仙花。威廉王子夫婦在社群媒體分享的一篇貼文上寫道：「祝大家耶誕快樂。」
這張照片是今年4月由攝影師辛納（Josh Shinner）在諾福克（Norfolk）拍攝的。
BBC指出，這張全家福照片展現輕鬆的家庭氛圍。威廉王子過去曾表示，希望以不同於傳統的方式履行王室角色，而這張照片傳達出一種較為隨性、不拘形式的王室風格。
這張照片也是千禧世代對君主制的想像，他們不穿西裝打領帶，穿的是套頭毛衣。
這張耶誕賀卡也代表凱特逐步從癌症和化療恢復，回歸公眾生活的一年。
威廉夫婦去年發布用於耶誕賀卡的照片，取自凱特宣布化療結束的影片。凱特今年1月重返曾進行治療的醫院時，宣布自己的病情緩解。幾個月後兩人訪問蘇格蘭馬爾島，慶祝結婚14周年紀念。
X貼文連結：https://x.com/KensingtonRoyal/status/2001585733279080721
