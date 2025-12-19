委國派海軍護航油輪 美軍未敢妄動

對川普政府十六日下令全面封鎖進出委內瑞拉港口的「受美國制裁油輪」後，委國國營石油公司（ＰＤＶＳＡ）十七日宣稱，委國原油及其副產品的出口作業照常進行，該公司作業相關的油輪在十分安全狀態下持續航行。

委國外交部十七日致函聯合國安理會，請求就美國上述舉動召開緊急會議。該信寫道，美國總統當著世人的面，肆無忌憚侵犯委國主權與領土完整及政治獨立，違反國際法與聯合國憲章，導致國際關係遭破壞和陷入混亂，請安理會介入；並以書面方式譴責華府對委國船舶與貿易所做行為。

聯合國祕書長古特瑞斯十七日與委國總統馬杜洛通話。古特瑞斯發言人同日說，呼籲各方自制，立刻讓緊張降溫。

俄羅斯外交部十八日聲明，委國是俄國友邦，希望川普政府將不會在委國相關問題上犯下「致命錯誤」，美國十六日做出的單邊封鎖決定對國際航運造成威脅。克里姆林宮發言人佩斯科夫也呼籲區域內國家展現自制。中國大陸外交部發言人郭嘉坤同日說，反對一切單邊霸凌行徑；支持委方關於召開安理會緊急會議的請求。

另根據紐約時報十八日報導說，委國政府派海軍護航裝載原油的油輪離港，恐升高美委在公海發生對抗和衝突的風險。

根據海事情報公司Windward資料數據，至少卅艘被制裁的船舶正在委國附近海域，但其中部分已開始改道。該公司分析師博克曼表示，「這明顯已打亂進出委國的能源流動。我們每小時追蹤這些船舶，都看到有油輪正偏離航道、徘徊或改變行為模式」。

三位知情人士提到，美國總統川普十六日下令封鎖後數小時，多艘油輪自十六日晚間至十七日清晨在委國海軍護航下，從委國東岸主要的石油港「何塞港」駛往亞洲，貨物包含尿素和石油及其相關產品。

由於被護航的船舶，並未列入美國實施制裁的清單，因此尚不清楚是否會成為封鎖對象。華府已注意到委軍護航行動，正考慮多種應對方案，但消息人士不願多做詳述。