蘇丹電廠遭無人機攻擊2死 大城喀土穆蘇丹港一片漆黑

蘇丹東部重要電廠遭到無人機致命攻擊後，包括首都喀土穆及蘇丹港多個主要城市今天陷入一片漆黑。電廠工作人員表示，是與政府軍作戰的準軍事部隊「快速支援部隊」發動攻擊。

蘇丹電力公司指出，截至早上火勢仍未撲滅。

多名目擊者今天告訴法新社，無人機攻擊蘇丹的電力設施。國家電力公司表示，無人機攻擊目標為尼羅河州阿特巴拉市（Atbara）阿爾穆克林（Al-Muqrin）電廠的變壓器。

這座受損的電廠是蘇丹電力網的重要樞紐，主要負責接收全國最大水力發電來源—麥洛維（Merowe）水壩產生的電力，並再分送至國內其他地區。

一名電廠工作人員指出，無人機初步攻擊鎖定該電廠，隨後第二次的攻擊則針對救援人員，導致2名救援人員喪生，另有1人受傷。

近幾個月來，「快速支援部隊」（Rapid SupportForces，RSF）屢被指控以無人機攻擊軍方掌控的廣大地區，鎖定民用基礎設施，並導致數百萬人受到停電影響。

上述電廠工作人員表示，快速支援部隊「發動首次無人機攻擊後引發火災，2名救援人員在試圖撲滅火勢時喪生」。

蘇丹政府軍與「快速支援部隊」自2023年4月以來爆發殘酷衝突，已造成數萬人喪生、1200萬人流離失所，國內基礎設施遭嚴重毀損。聯合國表示，這場衝突已導致全球最嚴重的人道危機。