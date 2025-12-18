快訊

美國通膨降溫報喜…台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

耶誕節也有雨？2波東北季風影響 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」

蘇丹電廠遭無人機攻擊2死 大城喀土穆蘇丹港一片漆黑

中央社／ 蘇丹港18日綜合外電報導
示意圖。圖為2025年4月15日，在蘇丹快速支援部隊（RSF）襲擊難民營後，流離失所者乘坐畜力車。路透社
示意圖。圖為2025年4月15日，在蘇丹快速支援部隊（RSF）襲擊難民營後，流離失所者乘坐畜力車。路透社

蘇丹東部重要電廠遭到無人機致命攻擊後，包括首都喀土穆及蘇丹港多個主要城市今天陷入一片漆黑。電廠工作人員表示，是與政府軍作戰的準軍事部隊「快速支援部隊」發動攻擊。

蘇丹電力公司指出，截至早上火勢仍未撲滅。

多名目擊者今天告訴法新社，無人機攻擊蘇丹的電力設施。國家電力公司表示，無人機攻擊目標為尼羅河州阿特巴拉市（Atbara）阿爾穆克林（Al-Muqrin）電廠的變壓器。

這座受損的電廠是蘇丹電力網的重要樞紐，主要負責接收全國最大水力發電來源—麥洛維（Merowe）水壩產生的電力，並再分送至國內其他地區。

一名電廠工作人員指出，無人機初步攻擊鎖定該電廠，隨後第二次的攻擊則針對救援人員，導致2名救援人員喪生，另有1人受傷。

近幾個月來，「快速支援部隊」（Rapid SupportForces，RSF）屢被指控以無人機攻擊軍方掌控的廣大地區，鎖定民用基礎設施，並導致數百萬人受到停電影響。

上述電廠工作人員表示，快速支援部隊「發動首次無人機攻擊後引發火災，2名救援人員在試圖撲滅火勢時喪生」。

蘇丹政府軍與「快速支援部隊」自2023年4月以來爆發殘酷衝突，已造成數萬人喪生、1200萬人流離失所，國內基礎設施遭嚴重毀損。聯合國表示，這場衝突已導致全球最嚴重的人道危機。

蘇丹 電力 衝突 基礎設施 停電

延伸閱讀

Altius-600M無人機首實彈射擊 顧立雄視導操演實況

漢翔法說會／三大業務持續紮根 同步拓展新興領域

「明知故賣」蘇丹紅毒辣椒粉 高院改判保欣企業劉慶士坐6月牢還罰錢

擁電力剛需盾牌！加百裕、興能高鎖漲停 領軍 BBU 族群抗空

相關新聞

蘇丹電廠遭無人機攻擊2死 大城喀土穆蘇丹港一片漆黑

蘇丹東部重要電廠遭到無人機致命攻擊後，包括首都喀土穆及蘇丹港多個主要城市今天陷入一片漆黑。電廠工作人員表示，是與政府軍作...

歐盟東翼8國首度舉行安全峰會 芬波領軍強化俄邊境防禦

面對俄羅斯日益嚴峻的混合威脅，歐盟東翼（Eastern Flank）8個成員國領袖於16日在赫爾辛基召開首屆安全峰會，達...

衝突升溫 金邊指泰軍方轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮

柬埔寨國防部表示，泰國軍方今天轟炸柬埔寨邊境賭場重鎮巴比（Poipet）。巴比是兩國間重要邊界關卡，在外國勢力呼籲雙方停...

戰地記者、普立茲獎得主阿奈特辭世 曾見證越戰、波斯灣戰爭

普立茲獎得主阿奈特（Peter Arnett）多年來奔走戰火前線，從越南的稻田到伊拉克的沙漠，為全球帶來第一手戰爭實況報...

長年關注台灣議題 德國會友台小組新任主席：要為台灣交到更多朋友

德國5月新政府上任，國會友台小組主席由綠黨議員徐德分接任。他近日接受中央社專訪時表示，任內核心目標是「擴大台灣在德國的朋...

首爾地鐵工地鋼筋倒塌…7名遭活埋工人全獲救 1人心臟驟停2輕傷

韓聯社報導，首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人遭活埋。遭活埋工人全數獲救，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。