澳洲槍擊後 英國警方：高喊挺巴勒斯坦起義口號將被捕

英國警方今天警告，公開高喊支持巴勒斯坦人口號、呼籲「起義全球化」（globalise the intifada）的民眾將會遭到逮捕，強調在澳洲邦代海灘攻擊事件後「情境已經改變」。

法新社報導，今年10月猶太曆法中最神聖節日「贖罪日」（Yom Kippur），曼徹斯特（Manchester）一座猶太會堂遭到襲擊；雪梨邦代海灘（Bondi Beach）本月14日猶太節日「光明節」（Hanukkah）慶祝活動中，一對父子槍手開槍造成15人死亡。英國警方於這兩起不幸事件之後實施上述措施。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）及大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）在聯合聲明中表示，「我們知道，各社區對於諸如『起義全球化』一類標語和口號引以為憂」，承諾「將會更果斷執法」。

聲明同時指出：「暴力行徑已然發生，情境變得不可同日而語，這使得表態有其意涵也會產生後果。我們會果斷行動進行逮捕。」

聯合聲明發布後立即引發部分倡議人士指責這是政治打壓；猶太團體則表示歡迎。英國首席拉比米爾維斯（Ephraim Mirvis）指出，「街頭出現的仇恨言論已經激發暴力和恐怖行動」，此舉「跨出加以對抗的重大一步」。

不過，巴勒斯坦團結組織（Palestine SolidarityCampaign）總監賈瑪爾（Ben Jamal）發表聲明批評此舉侵犯抗議權。

他於今晚計劃在倫敦市中心舉行挺巴勒斯坦抗議活動前說道：「倫敦都會區警察局及大曼徹斯特警察局的聲明凸顯為巴勒斯坦爭取權利的抗爭再度進入政治打壓的艱難時期。」