戰地記者、普立茲獎得主阿奈特辭世 曾見證越戰、波斯灣戰爭

普立茲獎得主阿奈特（Peter Arnett）多年來奔走戰火前線，從越南的稻田到伊拉克的沙漠，為全球帶來第一手戰爭實況報導，今天辭世，享壽91歲。

美聯社報導，阿奈特曾憑藉報導美聯社越戰新聞榮獲1966年普立茲國際新聞報導獎。其子安德魯（Andrew Arnett）表示，阿奈特在加州新港灘（Newport Beach）與親友相伴下辭世，生前罹患前列腺癌。

曾於1972至1973年共事於越南的美聯社戰地記者、現任美聯社駐聯合國首席記者的李德瑞（EdithLederer）表示：「阿奈特是同世代最傑出的戰地記者之一，無畏無懼，也是出色的作家與說故事者。他無論是文字或電視鏡頭前的報導，都將成為未來世代新聞人與歷史學者的典範。」

身為通訊社記者，阿奈特於1962年至1975年越戰結束期間在越南報導，當時主要為新聞從業人員所知。直到1991年波斯灣戰爭期間，他替美國有線電視新聞網（CNN）從伊拉克現場直播戰事，才逐漸成為家喻戶曉的人物。

當大多數西方記者在美國主導攻擊前已撤出巴格達時，阿奈特仍選擇留守。當飛彈開始攻擊市區時，他從飯店房間以手機現場播報。

在飛彈巨響穿透電波後不久，他用紐西蘭口音冷靜地說：「你們可能有聽到，剛才我附近發生爆炸。」當他繼續說話時，背景中響起空襲警報聲。

當另一聲爆炸傳來時，他說：「我想那摧毀了電信中心。他們正攻擊市中心。」

●深入越南前線

這並非阿奈特第一次近距離直面戰火。

1966年1月，他隨同美軍營部隊掃蕩北越狙擊手時，站在營長身旁，一名軍官停下來查看地圖。

阿奈特在2013年美國圖書館協會（American LibraryAssociation）演講時回憶道：「當上校凝視地圖時，我聽到四聲槍響，子彈穿透地圖射入他胸膛，距我臉只差幾公分。他接著倒在我腳邊。」

阿奈特在進入美聯社任印尼特派記者一年後即抵越南。然而，他因報導印尼經濟崩潰，激怒政府而遭驅逐出境。這是他生涯中多次爭議事件的開始，也造就其不凡歷史地位。

1962年於美聯社西貢分社，阿奈特與一眾頂尖記者共事，包括分社長布朗（Malcolm Browne）與攝影編輯法斯（Horst Faas），兩人共獲三座普立茲獎。

阿奈特一路留在越南，直到西貢於1975年落入共黨北越叛軍之手。戰爭最後階段，美聯社紐約總部指示他銷毀分社文獻，但他認為這些資料具歷史價值，轉而寄回其紐約寓所，如今收錄於美聯社檔案庫。

●有線新聞巨星

阿奈特在美聯社服務到1981年，隨後加入新成立的CNN。10年後他身在巴格達，再次見證戰火。他不僅第一線報導戰事，還獨家、且具爭議性地專訪伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）及後來策劃九一一事件的歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）。

1995年，他出版回憶錄「戰地現場直播：從越南到巴格達，35年世界戰區紀實」（Live From theBattlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in theWorld's War Zones）。

1999年，CNN撤回他擔任旁白的一則調查報導，內容指稱1970年美軍於寮國使用致命沙林神經毒氣攻擊逃兵。雖然該報導非出自他手，但阿奈特仍於數月後辭職。

2003年第二次波斯灣戰爭期間，他替NBC與國家地理頻道（National Geographic）採訪，期間因接受伊拉克國營電視台訪問，批評美軍戰略而遭開除，言論在美國國內被譴責為反美。

遭解僱後，媒體評論認為他將無緣重返電視新聞圈，然而僅一週內就獲台灣TVBS、阿拉伯聯合大公國及比利時電視台邀約，繼續報導戰事。

阿奈特於1934年11月13日出生於紐西蘭里佛頓（Riverton）。高中畢業後進入家鄉「南地時報」（Southland Times），首次涉足新聞業。

他在2006年美聯社口述歷史中回憶：「我並不確定人生路會帶我走到哪裡，但還記得入社第一天，走進報社辦公室，找到屬於自己的一張小桌子，心裡感到一種說不出的雀躍，彷彿終於找到了歸屬。」

任職南地時報幾年後，他原本計劃前往倫敦大報社任職，途經泰國時不料愛上當地文化，遂留在當地英文報「曼谷世界報」（Bangkok World），後至寮國姊妹報工作，並在那裡結識開啟美聯社長期戰爭記者生涯的貴人。

阿奈特身後留下妻子及兩名子女。

曾與阿奈特一同在越南前線採訪、並友誼長達半世紀的美聯社退役攝影記者黃公崴（Nick Ut）表示：「他就像我的兄弟。他的離世在我心裡留下了巨大空缺。」