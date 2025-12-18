魯卡申柯：美若承認推翻2020年大選連任失敗 雙方關係可改善

白俄羅斯總統魯卡申柯表示，華府若承認西方試圖推翻他2020年大選成功連任的行動失敗，白俄羅斯與美國的關係可望改善。

魯卡申柯（Alexander Lukashenko）接受美國保守派媒體新聞頭條（Newsmax）的專訪內容今天刊出。國營的白俄羅斯通訊社（BelTA）也同步上傳相關內容。

魯卡申柯說，白俄羅斯及美國都是務實派，有能力達成協議。他還說，白俄羅斯有意與美國建立良好關係。

自1994年執政至今的魯卡申柯指出，兩國甚至可以合作解決美國與委內瑞拉的分歧。委內瑞拉領導人與魯卡申柯的關係良好。

2020年白俄羅斯總統大選，官方宣布魯卡申柯成功6連任，隨即引發白俄前所未見的大規模抗議，示威者批評選舉舞弊。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表態支持魯卡申柯，西方國家則拒絕承認他為總統。

對於國內爆發的空前示威抗議，魯卡申柯大舉逮捕數以千計的示威者。

除了2020年總統大選爆發爭議，以及其他違反人權的指控，加上魯卡申柯允許普亭利用白俄領土對烏克蘭發動侵略戰爭，美國及西方國家對白俄羅斯祭出制裁。

美國特使近年多次造訪白俄羅斯，推動改善雙邊關係並協助釋放西方視為政治犯的維權人士。

美國總統川普的特使科爾（John Coale）日前也出席魯卡申柯受訪現場，科爾上週協助斡旋，促成白俄釋放123名遭監禁的人士。

魯卡申柯說：「我告訴你們來訪的同仁，你們必須學會承認失敗。如果像美國這麼大的國家，你們在2020年發動對我們（白俄羅斯）的攻擊行動，最後失敗了，這就是一個新的起點。」