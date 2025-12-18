快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

首爾地鐵工地鋼筋倒塌…7名遭活埋工人全獲救 1人心臟驟停2輕傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人遭活埋。歐新社
南韓首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人遭活埋。歐新社

韓聯社報導，首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人活埋。遭活埋工人全數獲救，但其中1人心臟驟停、2人受輕傷，都已送醫接受治療或在現場接受醫療處置。

南韓警方與消防部門指出，首爾永登浦警察署當地時間當天下午1時22分接獲通報，稱工地現場鋼筋倒塌事故，事故發生在地下80公尺處，現場7名工人被埋。韓聯社指出，據悉事故發生當下，工地現場正在進行混凝土澆置作業。

救援人員抵達現場後，發現一名50多歲男子處於心臟驟停狀態，在現場以心肺復甦術（CPR）搶救後，將男子緊急送往附近醫院接受治療。另外一名50多歲男子腳踝受輕傷，一名30幾歲外籍工人自行脫困，僅手腕擦傷，並在現場接受簡單醫療處置。其餘受困工人躲進地下垂直通道等待救援，並於下午2時52分全數獲救。

警方表示，將調查施工過程中是否存在安全隱患。

這是南韓一周內發生第二次工地事故。南韓光州西區治平洞正在興建的「光州代表圖書館」工地11日發生倒塌事故，造成4名工作人員被掩埋，均不幸罹難。

工人 南韓 活埋 首爾 地鐵

延伸閱讀

韓國鐵路新安山線工地事故　鋼筋倒塌7工人被埋

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪500人民幣

台南前議長郭信良再捲弊案起訴…光電場卡關 土地讓社宅包商濫倒廢土

相關新聞

首爾地鐵工地鋼筋倒塌…7名遭活埋工人全獲救 1人心臟驟停2輕傷

韓聯社報導，首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人遭活埋。遭活埋工人全數獲救，...

刺殺安倍兇嫌被求處「無期徒刑」 親曝「為何不攻擊其他政治人物」

刺殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也今（18日）被奈良地方法院檢察官求刑無期徒刑，檢方在開庭陳述中主張，不幸的成長環境與...

韓國鐵路新安山線工地事故　鋼筋倒塌7工人被埋

韓國首爾地鐵5號線汝矣島站2號出口前正在建設中的新安山線地下車道工事現場發生鋼筋倒塌事故，7人被埋，其中1人被發現時已心...

長年關注台灣議題 德國會友台小組新任主席：要為台灣交到更多朋友

德國5月新政府上任，國會友台小組主席由綠黨議員徐德分接任。他近日接受中央社專訪時表示，任內核心目標是「擴大台灣在德國的朋...

南海噴水事件持續「隔空交火」…陸指菲顛倒黑白「賣慘」 菲國防部回應了

菲律賓與中國繼續就南海噴水事件隔空交火。繼中國國防部指控菲律賓「顛倒黑白、賊喊捉賊」之後，菲律賓國防部今天反駁，菲律賓持...

雪梨海灘血案凶嫌曾訪菲…旅館曝話不多且少出門「不敢相信是那樣的人」

菲律賓旅館業者今天告訴法新社，日前涉嫌在澳洲雪梨邦代海灘槍擊案中殺害15人的父子檔，上個月曾投宿他們旅館，一住多周，但鮮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。