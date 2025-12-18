首爾地鐵工地鋼筋倒塌…7名遭活埋工人全獲救 1人心臟驟停2輕傷

韓聯社報導，首爾汝矣島地鐵站附近興建中的新安山線工地18日下午發生鋼筋倒塌事故，造成7名工人遭活埋。遭活埋工人全數獲救，但其中1人心臟驟停、2人受輕傷，都已送醫接受治療或在現場接受醫療處置。

南韓警方與消防部門指出，首爾永登浦警察署當地時間當天下午1時22分接獲通報，稱工地現場鋼筋倒塌事故，事故發生在地下80公尺處，現場7名工人被埋。韓聯社指出，據悉事故發生當下，工地現場正在進行混凝土澆置作業。

救援人員抵達現場後，發現一名50多歲男子處於心臟驟停狀態，在現場以心肺復甦術（CPR）搶救後，將男子緊急送往附近醫院接受治療。另外一名50多歲男子腳踝受輕傷，一名30幾歲外籍工人自行脫困，僅手腕擦傷，並在現場接受簡單醫療處置。其餘受困工人躲進地下垂直通道等待救援，並於下午2時52分全數獲救。

警方表示，將調查施工過程中是否存在安全隱患。

這是南韓一周內發生第二次工地事故。南韓光州西區治平洞正在興建的「光州代表圖書館」工地11日發生倒塌事故，造成4名工作人員被掩埋，均不幸罹難。