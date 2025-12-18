南海噴水事件持續「隔空交火」…陸指菲顛倒黑白「賣慘」 菲國防部回應了

快訊

中央社／ 馬尼拉18日專電
這張截圖來自菲律賓海岸警衛隊（PCG）於2025年12月13日發布的影片，顯示中國海警在南海附近向一艘菲律賓漁船部署水砲攻擊。法新社
菲律賓與中國繼續就南海噴水事件隔空交火。繼中國國防部指控菲律賓「顛倒黑白、賊喊捉賊」之後，菲律賓國防部今天反駁，菲律賓持有錄影資料，未扭曲事實。

中國海警船12日在仙賓暗沙（Sabina Shoal）一帶向約20艘菲律賓小型漁船噴射強力水柱，造成3名漁民受傷、數艘漁船受損。

根據菲律賓海岸防衛隊（PCG）的說法，菲律賓漁船當時在仙賓暗沙海域「合法作業」，中國海警船除向這些漁船噴射強力水柱之外，還出動剛性充氣艇切斷數艘漁船的錨繩，讓漁民在強勁洋流與高浪環境下陷入危險。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）16日譴責中方的行為「危險」且「不人道」。

中國國防部發言人蔣斌昨天則說，菲方有組織、有預謀糾集大量船隻「非法侵闖」仙賓暗沙潟湖，有人持刀威脅中國海警，「氣焰囂張、性質惡劣」，並抨擊菲方「顛倒黑白、賊喊捉賊…碰瓷賣慘、煽宣炒作」。

對此，菲律賓國防部發言人安多隆（ArsenioAndolong）今天透過聲明回應，中方在仙賓暗沙附近採取的行動具侵略性、過當且危險，菲方持有完整紀錄。

安多隆說，菲方沒有扭曲事實，也沒有炒作議題，對現場情況都有留下影像記錄、時間標註，以及船舶航行日誌等證據。

中國海警先前形容己方是對菲國漁船實施「管控措施」，安多隆駁斥說，中方實際上採取的是「海上魯莽行為」，罔顧人命，違反基本海事安全規範。

安多隆強調，中方無論作何「言辭包裝」都無法改變事實，菲律賓將繼續「以冷靜、專業且透明的方式」主張自身權利，不會因中國「持續的霸凌、狡辯或所謂的管控措施，而不敢使用自身資源。」

菲律賓 國防部 中方 漁民 中國海警船

