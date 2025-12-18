指「利用石油資助犯罪」…川普揚言封鎖委內瑞拉油輪 部分船隻已改道

快訊

中央社／ 邁阿密/華盛頓17日綜合外電報導
川普(圖)昨天晚間在社群貼文中表示，委內瑞拉正利用石油資助毒品販運及其他犯罪。(路透)
川普(圖)昨天晚間在社群貼文中表示，委內瑞拉正利用石油資助毒品販運及其他犯罪。(路透)

美國總統川普揚言將「封鎖」進出委內瑞拉的受制裁油輪後，部分油輪已開始改道駛離委國。此舉是白宮對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓行動的急劇升級。

美聯社報導，川普昨天在社群媒體上以全大寫字母表示，他正下令對進出委內瑞拉的「所有受制裁油輪進行全面且徹底的封鎖」。此舉恐將切斷來自這個全球最大石油儲備國的收入，而這正是馬杜洛掌握權力的關鍵。

目前並不清楚川普所說的威脅究竟為何。在川普的第一任政府期間通過的美國制裁措施，已規定美國民眾在未經財政部許可的情況下，購買委內瑞拉原油屬非法行為。

此外，數百艘船隻本身也已受到制裁，它們是近年來為代表伊朗、俄羅斯、委內瑞拉及其他受制裁的美國對手運輸石油而激增的龐大「影子艦隊」（shadowfleet）的一部分。

根據協助美國官員鎖定影子艦隊的海事情報公司Windward的資料，至少有30艘受制裁的船隻正在委內瑞拉附近航行。

其中一些船隻已開始改變航向，或許是擔心可能會面臨與上週在委內瑞拉附近被美軍扣押的受制裁船隻「船長號」（Skipper）相同的命運。

Windward的資深分析師博克曼（Michelle WieseBockmann）指出：「這顯然已經擾亂了進出委內瑞拉的能源流動。我們每小時追蹤這些船隻時，都看到有油輪正在偏離航道、徘徊或改變其行為。」

川普今天還要求委內瑞拉歸還多年前從美國石油公司沒收的資產，再次為他宣布對往返委國且面臨美國制裁的油輪實施「封鎖」進行辯護。

當被問及對馬杜洛施壓的最新策略時，川普提到了美國在委內瑞拉損失的投資，稱美國政府的舉動至少部分是出於對石油投資的爭議，以及對毒品販運的指控。

川普告訴記者：「我們不會讓任何不該通過的人通過。你還記得他們不久前奪走了我們所有的能源權益，他們奪走了我們所有的石油。我們要把它拿回來。他們是非法奪走的。」

儘管委內瑞拉的石油長期以來主導著與美國的關係，但川普政府一直聚焦於馬杜洛與毒販的關連，指控馬杜洛政府協助將危險藥物運入美國。

川普昨天晚間在社群貼文中表示，委內瑞拉正利用石油資助毒品販運及其他犯罪。

