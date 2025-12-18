快訊

雪梨槍擊案菲律賓再成反恐焦點 強化與澳安全合作

中央社／ 馬尼拉18日專電
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案。圖為案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)
澳洲雪梨市邦代海灘社區14日發生槍擊恐襲慘案。圖為案發後，警方救護人員都湧到現場進行急救。(美聯社)

澳洲雪梨邦代海灘日前發生槍擊事件，菲律賓再成國際反恐輿論焦點。馬尼拉當局強調，目前沒有證據顯示涉案嫌犯父子犯案前曾在菲律賓接受恐怖訓練，並重申將與澳洲加強安全與執法合作。

雪梨邦代海灘（Bondi Beach）槍擊事件嫌犯父子11月曾從雪梨入境菲律賓，前往南部民答那峨島停留將近1個月，這段期間動向暫時不明，但民答那峨島過去一度是恐怖分子與穆斯林武裝分離組織活躍的地區。

2000年至2018年，民答那峨島被認為是「伊斯蘭國」（IS）在東南亞的根據地，且是本土恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）的大本營，恐怖分子據信在深山設營訓練「聖戰士」。

菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）16日在社群平台X發文說，她與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）通話，就邦代海灘槍擊事件表達慰問，也強調兩國將在安全與執法領域緊密合作，致力維護社區安全。

菲律賓外交部發言人艾斯卡羅納（AngelicaEscalona）補充，兩人通話旨在相互保證持續的安全與執法合作，並保持密切資訊交流，以掌握調查進展。

另一方面，菲律賓國家安全委員會（NSC）17日發表聲明說，相關單位正調查邦代海灘槍擊事件2嫌在菲行程，且已與澳洲政府分享情報與資訊，以釐清這對父子來菲目的。

NSC重申，目前並無證據顯示2人在菲律賓接受任何形式的軍事或恐怖訓練，把民答那峨島描繪成「伊斯蘭國」或暴力極端主義溫床的說法，已經「過時且具誤導性」。

聲明說，菲律賓政府軍已大幅削弱恐怖組織的招募與集結能力，自2017年馬拉韋市（Marawi）反恐圍城戰之後，境內未再發生大規模恐怖攻擊。

根據菲律賓軍方統計，本土恐怖組織人數已由2016年的1257人，下降至2025年的約50人，這段期間共有28名「高價值」恐怖分子被擊斃、逮捕或投降，其中包括10名首腦級人物。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）表示，在政府強化反恐力道以及推動社區融合與和平措施等努力下，對內已降低恐怖威脅，對外則將繼續與國際夥伴協調與分享情報，共同反恐。

