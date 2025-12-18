快訊

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

宏都拉斯總統大選陷僵局　美國務院籲立即人工計票

中央社／ 德古西加巴17日綜合外電報導

宏都拉斯總統大選部分選票的特別人工重新計票作業，今天因抗議活動阻礙選務人員工作而仍未展開。與此同時，執政黨要求對每一張選票進行審查，美國國務院則敦促應立即開始計票。

這場可能翻轉11月30日選舉機器計票結果的特別重新計票，在經歷近兩週的延誤與干擾後，原定於上週稍晚開始。

全國選舉委員會（CNE）成員表示，工作人員已準備好開始對約15%，也就是數十萬張計票單進行人工複查，據稱這些計票單存在「不一致」。

截至今天，在常規計票中已處理近100%的計票單，保守派國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以超過4萬3000票的優勢，領先中右翼自由黨（PL）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。67歲的阿斯夫拉曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市長，已獲美國總統川普公開支持。

執政的左翼自由重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則遠遠落後，位居第3。

路透社報導，將在特別人工計票中複查的計票單，很可能輕易翻轉領先的兩位候選人阿斯夫拉與納斯拉亞的排名。

執政的自由重建黨與納斯拉亞正要求進行全面重新計票，他們聲稱計票過程中存在舞弊，但未提出證據。

美國國務院今天也要求宏都拉斯全國選舉委員會立即展開上個月總統大選的人工計票作業。

美國國務院西半球事務局在社群平台X上發文稱：「任何擾亂公共秩序或全國選舉委員會工作的呼籲，都將面臨後果。340萬宏都拉斯人民的聲音必須得到尊重和維護。」

宏都拉斯總統府發言人未對華府方面的言論做出回應。

在川普表態支持阿斯夫拉，並稱美方對宏都拉斯的支持取決於阿斯夫拉勝選後，混亂的計票過程已加劇了本已高度緊張的政治衝突。

身為電視節目主持人且三度參選總統的納斯拉亞告訴路透社，他認為川普的言論已損害了他的勝選機會。

宏都拉斯 美國

延伸閱讀

宏都拉斯將啟動特別驗票 總統大選僵局延長

宏都拉斯國會不認大選結果 軍方將確保權力交接

宏都拉斯大選阿斯夫拉領先 納斯拉亞批選舉遭竊

宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點

相關新聞

「川普當著全世界侵犯他國主權」！委內瑞拉海軍護航油船 告狀安理會

紐約時報報導，美國總統川普16日宣布全面封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉後，委國政府出動海軍護航載運原油的船隻離港，恐升高...

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」

北韓官媒「勞動新聞」16日以7個版面的篇幅，報導國家領導人金正恩攜妻女出席平壤郊區工廠竣工儀式，並公開一張女兒金主愛走在...

輝達助中共解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）18日以「輝達會讓中共解放軍如虎添翼？」為題發表文章指出，美國總...

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

每年的12月，是世界各地的人們向親朋好友寄送聖誕卡的時節，不過從丹麥寄出的賀卡和信件，在2025年之後將成絕響……

宏都拉斯總統大選陷僵局　美國務院籲立即人工計票

宏都拉斯總統大選部分選票的特別人工重新計票作業，今天因抗議活動阻礙選務人員工作而仍未展開。與此同時，執政黨要求對每一張選...

巴西國會通過法案　前總統波索納洛刑期可望大幅縮減

巴西參議院今天通過一項法案，將大幅縮減極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）刑期。波索納洛因敗給左派候選人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。