巴西國會通過法案　前總統波索納洛刑期可望大幅縮減

中央社／ 巴西利亞17日綜合外電報導
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。路透
巴西參議院今天通過一項法案，將大幅縮減極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）刑期。波索納洛因敗給左派候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）後策劃政變而遭定罪。

儘管參議院政治力量較為均衡，這項法案仍以48票對25票獲得通過。

法案上週已在眾議院過關，現已送交魯拉總統。魯拉預料將行使否決權，但國會最終仍可能推翻總統的否決。

70歲的波索納洛於11月開始服刑，原判刑期為27年，依現行規定，至少須服刑8年才有資格申請較寬鬆的監禁措施。

不過，新法案改變了特定罪行的刑期計算，可能使波索納洛實際服刑時間縮短至略多於2年。

波索納洛支持者在國會內為爭取某種形式特赦而運作數月後，這項法案出乎意料地迅速在兩院通過。

波索納洛的長子、參議員佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）曾呼籲參議院「一勞永逸地處理這個問題」。

波索納洛目前在首都巴西利亞（Brasilia）一處警政設施內服刑，入住一間特殊房間。

魯拉誓言將否決這項法案，強調波索納洛必須為其罪行付出代價。

不過，國會擁有最終決定權，可推翻總統的否決。

