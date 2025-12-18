波蘭成台灣無人機最大買家　專家：影響力不僅半導體

分析顯示，波蘭今年已悄然成為全球最大的台灣無人機買家，採購量占台灣總出口近60%，不僅為台灣國防產業帶來能見度，也證明台灣能在半導體之外，以其他方式為歐洲安全做出貢獻。

捷克布拉格查理大學（Charles University）學者、專家組織「中東歐中國觀察家」（China Observers inCentral and Eastern Europe）分析指出，波蘭的無人機採購案，顯示出波蘭如何在俄羅斯日益具侵略性、對中國及其技術疑慮漸增，以及歐洲自身國防工業仍難以滿足需求的情況下，重新進行軍備部署。

波蘭的採購選擇似乎並非出於政治或意識形態，而是更多基於務實的考量。

隨著俄烏戰爭持續形塑整個歐盟的國防規畫，無人系統已成為監視、偵察及其他軍事行動的關鍵。因此，特別是像波蘭這樣位於歐洲聯盟（EU）與北大西洋公約組織（NATO）東翼的各國，正在尋求能大規模、快速交付且無重大政治爭議的可靠供應商。

台灣製造商生產的無人機已因能滿足當中多項需求，而在國際上贏得口碑。

台灣製造商的系統往往相對實惠、具韌性，並日益在具挑戰性的環境中通過考驗。烏克蘭軍隊的採用，也讓台灣設備在密切關注戰局的歐洲軍方眼中更具信譽。

與許多歐洲國家一樣，波蘭在一定程度上依賴中國的供應鏈，並進口各種工業與製造產品。但對中國日益增長的擔憂，以及在地緣政治緊張高峰期可能遭受出口限制的顧慮，已促使波蘭政府尋找替代方案。

而台灣正好處於理想的中間位置：產品易於取得、可靠性高，對尋求減少對中國技術依賴的歐盟政府而言，政治上也沒那麼棘手。因此，對重視效率和快速交貨的波蘭而言，這些因素讓台灣無人機成為務實且理想的解決方案。

波蘭在台灣無人機的進口量上脫穎而出，但它並非中東歐地區唯一重新評估對中國技術依賴的國家。儘管立陶宛或捷克近期出現一些政治變化，但中東歐國家普遍已採取措施，限制在關鍵領域使用中國的設備與技術。

對台灣而言，波蘭的採購選擇提供了潛在的機會。向北約東翼一個關鍵成員國供應大量無人機，不僅為台灣公司帶來能見度，也證明台灣能在半導體之外，以其他方式為歐洲安全做出貢獻。

專家指出，儘管如此，台灣深知必須審慎處理這些關係。任何程度的台歐合作，特別是與國防相關，即使規模有限，都可能引起中國的政治關注，並進一步助長既有的敘事與不實訊息。

雖然北京當局尚未對波蘭從台灣增加採購無人機一事發表官方評論，但這樣的事態發展可能仍受到密切關注。