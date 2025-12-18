希臘近海沉船14埃及人喪生 埃及籲勿偷渡歐洲

快訊

中央社／ 開羅17日專電
圖為海洋示意圖。圖/ingimage
圖為海洋示意圖。圖/ingimage

埃及外交部發表聲明，一艘預定前往希臘的船隻沉沒，造成至少14名埃及人罹難。埃及外長強調，埃及不會成為前往歐洲的過境樞紐，呼籲不要成為非法移民

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）16日報導，一艘自埃及周圍鄰國出發預計前往希臘的船隻，載有34名不同國籍非法移民，12月7日在希臘南部克里特島（Crete）港口附近翻船沉沒。事故造成至少14名埃及人死亡。

阿聯「國家報」（The National News）報導，埃及駐希臘大使館還說另有13名埃及人失蹤。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）已指示埃及駐希臘大使館為倖存者提供援助，並加快法律程序將罹難者遺體送回埃及。

埃及外交部同時呼籲埃及國民為自身安全著想，不要成為非法移民，應透過合法管道到外國。

埃及外交部表示，埃及不會成為前往歐洲的過境樞紐，自2016年起便致力於遏制非法移民船隻自埃及駛往歐洲。外交部並強調，自2016年至今，沒有一艘駛往歐洲的移民船是從埃及海岸出發。

中東新聞網站「中東監督者」（Middle EastMonitor）報導說，非法移民一直利用利比亞和周圍鄰國抵達克里特島。此島是通往歐盟的門戶。

7月初，希臘政府決定暫停受理庇護申請，特別是針對從利比亞抵達克里特島的人員。

希臘近年最大難民沉船事件發生於2023年6月，僅可容納400人的漁船上，擠滿來自巴基斯坦、埃及、敘利亞等國約700人，船隻從利比亞出發，預計前往義大利，最後在希臘附近海域沉沒，導致81人死亡，500多人失蹤，104人獲救。

埃及 外交部 希臘 移民

相關新聞

「川普當著全世界侵犯他國主權」！委內瑞拉海軍護航油船 告狀安理會

紐約時報報導，美國總統川普16日宣布全面封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉後，委國政府出動海軍護航載運原油的船隻離港，恐升高...

美中國防高官在華府會談 五角大廈：維護戰略穩定

美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯，十五至十六日在華府會見中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江，舉行第十九屆美中防務政策協調會談。這是美國總統川普第二任期美中首次舉行這項例行防務會談。香港南華早報報導，這是重啟軍方間溝通的最新信號。

輝達助中共解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）18日以「輝達會讓中共解放軍如虎添翼？」為題發表文章指出，美國總...

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

每年的12月，是世界各地的人們向親朋好友寄送聖誕卡的時節，不過從丹麥寄出的賀卡和信件，在2025年之後將成絕響……

美國會通過廢止凱撒法案　永久終結對敘利亞制裁

美國國會今天通過永久廢止於敘利亞遭罷黜領導人巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）任內實施的制裁行動，盼藉此鋪...

義副總理阻移民上岸獲判無罪　強調捍衛邊境是職責

纏訟5年，義大利極右派副總理薩爾維尼因「阻止移民上岸」遭提告求刑的訴訟案，今天確定獲判無罪。薩爾維尼立刻在社群網站貼出勝...

