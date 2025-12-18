希臘近海沉船14埃及人喪生 埃及籲勿偷渡歐洲

埃及外交部發表聲明，一艘預定前往希臘的船隻沉沒，造成至少14名埃及人罹難。埃及外長強調，埃及不會成為前往歐洲的過境樞紐，呼籲不要成為非法移民。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）16日報導，一艘自埃及周圍鄰國出發預計前往希臘的船隻，載有34名不同國籍非法移民，12月7日在希臘南部克里特島（Crete）港口附近翻船沉沒。事故造成至少14名埃及人死亡。

阿聯「國家報」（The National News）報導，埃及駐希臘大使館還說另有13名埃及人失蹤。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）已指示埃及駐希臘大使館為倖存者提供援助，並加快法律程序將罹難者遺體送回埃及。

埃及外交部同時呼籲埃及國民為自身安全著想，不要成為非法移民，應透過合法管道到外國。

埃及外交部表示，埃及不會成為前往歐洲的過境樞紐，自2016年起便致力於遏制非法移民船隻自埃及駛往歐洲。外交部並強調，自2016年至今，沒有一艘駛往歐洲的移民船是從埃及海岸出發。

中東新聞網站「中東監督者」（Middle EastMonitor）報導說，非法移民一直利用利比亞和周圍鄰國抵達克里特島。此島是通往歐盟的門戶。

7月初，希臘政府決定暫停受理庇護申請，特別是針對從利比亞抵達克里特島的人員。

希臘近年最大難民沉船事件發生於2023年6月，僅可容納400人的漁船上，擠滿來自巴基斯坦、埃及、敘利亞等國約700人，船隻從利比亞出發，預計前往義大利，最後在希臘附近海域沉沒，導致81人死亡，500多人失蹤，104人獲救。