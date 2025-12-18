甲骨文資料中心籌資掀波 重要金主抽身再度驚擾市場

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
甲骨文（Oracle）又掀最新波折，起因於在密西根州資料中心的籌資計畫生變。路透
如今看來，資料中心只要一絲微風吹草動，就足以驚擾投資人 。這些人原本指望人工智慧（AI）熱潮能推動股市走高，並在 2026 年帶動一波舉債募資潮 。

甲骨文（Oracle）又掀最新波折，起因於在密西根州資料中心的籌資計畫 。雖然計畫大致如期進行，但出現了重大變化：長期協助甲骨文快速擴張 AI 基礎設施的合作夥伴藍鴞資本（Blue Owl Capital），這次並未參與出資 。

甲骨文周三證實這個消息，光是這個消息就讓公司股價再度重挫，其信用違約交換（CDS）成本也邁向 2009 年以來最高收盤水準 。

彭博引述知情人士報導，儘管少了藍鴞資本，密西根州計畫目前仍和甲骨文其他專案一樣持續推進 。知情人士透露黑石集團（Blackstone）正洽談提供股權資金 。

此外，知情人士也說，美國銀行（BofA）正主導一項規模約 140 億美元的債務交易，為此計畫籌措資金，目前正引進其他銀行和投資人參與注資 。

針對英國金融時報（FT）周三報導說甲骨文AI基礎建設籌資緊迫，甲骨文表示，最終股權交易協商「如期進行」，但並未點名合作夥伴 。甲骨文周三收盤重挫5.4%，報178.46美元 。

密西根州資料中心的開發商 Related Digital 的發言人表示，該公司「已選定合作對象，因其在該領域具備無可匹敵的專業實力」 。該計畫預計將在第1季全面開工 。

用於資助資料中心建設的專案融資方案，結構通常包含 80% 的債務和 20% 的股權 。資料中心案址通常由股權投資人和開發商共同擁有 。

甲骨文並非借款人，而是提供設施的長期租約，藉此產生現金流量，讓放款銀行對這項交易感到放心 。

甲骨文在其他案址也曾採用這種表外募資方式 。規模 380 億美元的債務方案資助威斯康辛州和德州資料中心設施的建設，這些設施由 Vantage Data Centers 負責開發 。此外，一筆 180 億美元的貸款將用於新墨西哥州的新資料中心園區，該案由藍鴞資本提供股權 。

彭博引述知情人士報導，在密西根州計畫中，藍鴞資本認為其租約和債券條款較其他交易不利。知情人士也說，評估此案的人員也擔心該州政治氛圍可能導致計畫延宕。

