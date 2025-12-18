義副總理阻移民上岸獲判無罪　強調捍衛邊境是職責

快訊

中央社／ 羅馬17日專電

纏訟5年，義大利極右派副總理薩爾維尼因「阻止移民上岸」遭提告求刑的訴訟案，今天確定獲判無罪。薩爾維尼立刻在社群網站貼出勝利手勢海報，他與義大利總理梅洛尼都表示，判決認定捍衛邊境不是犯罪而是職責。

薩爾維尼（Matteo Salvini）2019年阻止移民在港口上岸，導致147名移民留在慈善組織「主動張開手臂」（Open Arms）營運的船上，在海上滯留數週。

薩爾維尼隨後遭控告涉嫌剝奪自由和濫用職權，經過長時間法律攻防，檢方在2024年要求對薩爾維尼判處6年徒刑，引起義大利政壇震盪與國際譁然。

義大利安莎（ANSA）等多家媒體報導，義大利最高法院今天經過約4小時審議，駁回檢方去年的上訴，對薩爾維尼做出無罪判決。

薩爾維尼是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）右派執政聯盟盟友，梅洛尼獲知消息後表達肯定，她認為這項指控原就毫無依據。她在社群平台X貼文表示，這個判決印證簡單的原則，一位捍衛義大利邊境的部長不是犯罪，是在履行職責。

「主動張開手臂」創辦人坎普（Oscar Camps）則認為，這個判決是一項政治決定，未伸張正義，反而助長了有罪不罰的現象。

