快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

川普封鎖委內瑞拉受制裁油輪 聯合國秘書長籲緩和緊張局勢

中央社／ 紐約17日綜合外電報導

在美國總統川普下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖後，聯合國秘書長古特瑞斯的發言人今天表示，古特瑞斯呼籲兩國緩和緊張局勢。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）在簡報會指出：「秘書長著眼於...避免情勢進一步升高。秘書長呼籲各方克制，立即讓局勢降溫。」

據報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天與古特瑞斯通話，討論華府「對委內瑞拉升級的威脅」。

委內瑞拉外交部指稱，馬杜洛警告，川普針對他的行動對區域和平造成「嚴重影響」。

委內瑞拉 馬杜洛 秘書長

延伸閱讀

川普下令封鎖運輸船 委內瑞拉風雲 油價走升

川普自評經濟A+++++可信？ 克魯曼：美國經濟已進入「衰退前期」

企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

相關新聞

美中國防高官在華府會談 五角大廈：維護戰略穩定

美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯，十五至十六日在華府會見中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江，舉行第十九屆美中防務政策協調會談。這是美國總統川普第二任期美中首次舉行這項例行防務會談。香港南華早報報導，這是重啟軍方間溝通的最新信號。

川普下令封鎖運輸船 委內瑞拉風雲 油價走升

國際油價17日從2021年來的低點反彈回升，布蘭特原油一度重返60美元大關。先前由於全球供過於求的憂慮，油價已連跌四天，...

專家：委國馬杜洛政權恐撐不了幾天

美國總統川普十六日下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持觀望態度。石油銷...

川普下令封鎖委國受制裁油船

美國總統川普十六日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，強調美國不會允許敵對政權強奪美國的原油、土地等資產，也...

總額達3681億！芬蘭史上最大軍購案 首架F-35A戰機正式出廠

芬蘭預計採購64架F-35戰機，首架F-35A戰機16日在洛克希德馬丁公司的美國德州沃斯堡（Fort Worth）廠房正...

泰柬邊境續衝突…泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。