川普封鎖委內瑞拉受制裁油輪 聯合國秘書長籲緩和緊張局勢
在美國總統川普下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖後，聯合國秘書長古特瑞斯的發言人今天表示，古特瑞斯呼籲兩國緩和緊張局勢。
法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人哈克（Farhan Haq）在簡報會指出：「秘書長著眼於...避免情勢進一步升高。秘書長呼籲各方克制，立即讓局勢降溫。」
據報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天與古特瑞斯通話，討論華府「對委內瑞拉升級的威脅」。
委內瑞拉外交部指稱，馬杜洛警告，川普針對他的行動對區域和平造成「嚴重影響」。
