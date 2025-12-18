美中國防高官在華府會談 五角大廈：維護戰略穩定

美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯，十五至十六日在華府會見中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江，舉行第十九屆美中防務政策協調會談。這是美國總統川普第二任期美中首次舉行這項例行防務會談。香港南華早報報導，這是重啟軍方間溝通的最新信號。

據五角大廈新聞稿，史密斯重申，美國國防部支持與中共解放軍進行更廣泛軍事溝通，以維護戰略穩定，加強危機去衝突和降溫管控。史密斯說明這類溝通管道，如何符合並協助總統川普持續推動美中實現穩定和平、建立相互尊重關係，也重申美國在印太地區的利益十分重大，但範圍明確且合理，五角大廈隨時準備捍衛。

美國國防部長赫塞斯十月卅一日已在東協防長擴大會議期間，與中國國防部長董軍於馬來西亞會晤；當時是美中防長在川普第二任的首次面對面會議，赫塞斯會後說，美中已同意設立軍方間溝通管道，以消除衝突及緩解任何出現的問題。

南華早報十七日報導，美中防務政策協調會談通常每年輪流在北京和華府舉行，提供管道讓雙方提出關切並協調後續交流，前兩輪是在去年一月、九月。換言之，這次會談是川普一月重回白宮後首次。更早之前，中共在二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中斷此對話機制。

南華早報說，赫塞斯五月在新加坡香格里拉對話曾說中共武力征服台灣的企圖將為印太、全球帶來災難性後果，激怒北京，但他十一月說，川習十月底歷史性「Ｇ２」會晤為美中長久和平與成功定調，說法可見差異。董軍十月也說，美中防務部門要以實際行動落實元首共識，發揮高層戰略溝通的示範帶動作用，強化政策層溝通，增信釋疑。

大陸稱此一會談機制為「中美國防部工作會晤」，截至昨日，大陸國防部尚未發布相關消息。稍早，兩軍已於四月、十一月分別在上海、夏威夷舉行「二○二五中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議」。本月十日，兩軍還舉行了「檔案合作工作視訊會議」，商定明年合作計畫，共軍表示將協助美方查找抗戰以來美軍在華失蹤人員遺骸。