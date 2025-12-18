聽新聞
專家：委國馬杜洛政權恐撐不了幾天

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普十六日下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持觀望態度。石油銷售占委內瑞拉出口九成以上，專家指出，川普政府陸續切斷委內瑞拉政府的毒品收入與石油經濟命脈，這將意味馬杜洛政權「恐怕撐不了幾天」。

紐約時報報導，川普這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

由於委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的百分之一，市場對川普的新行動反應相對冷淡，美國油價僅小幅上漲。路透引述業內人士透露，市場仍在觀望川普會如何及何時執行這項措施。

川普的行動讓委內瑞拉經濟承受更大壓力，原油銷售占委內瑞拉出口收入九成以上，而在二○二五年前十個月已下滑百分之卅。當地經濟學家估算，委內瑞拉年通膨率料將在年底前突破百分之四百。

如果委內瑞拉石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。休士頓能源顧問、前委內瑞拉副石油部長羅梅羅表示，石油封鎖將意味著馬杜洛政權的終結，他說，「如果你已切斷毒品收入，接著再斷掉石油收入，這就等於最終崩潰。如果你開始攔截船隻，這些人撐不了幾天」。羅梅羅也為委內瑞拉反對派領袖馬查多提供石油政策建議。

在美國政府授權下於委內瑞拉營運的雪佛龍石油公司十六日發表聲明說，「在委內瑞拉的營運持續進行，未受干擾，並完全遵守法律與法規以及美國政府的制裁框架」。

