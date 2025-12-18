川普下令封鎖委國受制裁油船

美國總統川普十六日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，強調美國不會允許敵對政權強奪美國的原油、土地等資產，也要求委國交還從美國竊取的資源，否則封鎖不會解除。

川普在社群平台發文說，委國馬杜洛政權利用偷來的原油來資助自身及毒品恐怖行動、人口販賣、謀殺和綁架，該政權已被美國認定為外國恐怖組織。

川普也指，委國已被南美洲史上最龐大艦隊完全包圍，美軍艦隊規模會更大，帶來前所未見衝擊。

川普還說，馬杜洛政權在拜登政府時期，將非法移民和罪犯送入美國，這些人將很快被送回委國，美國不會允許罪犯、恐怖分子傷害美國。

華盛頓郵報報導，川普這項命令顯示美方欲將馬杜洛政權逐出委國，更以軍事行動作為要脅。委國經濟仰賴原油出口，主要對象為中國，且經常透過受制裁船隻運油。

美軍上周已在加勒比海扣押一艘從委國離港的制裁油船，自九月起多次空襲疑似運毒船隻。知情人士說，川普政府預計十七日舉行高層會議，可能對在加勒比海美國海軍和空軍下達新命令，未來幾天展開更強海上行動。

委國副總統兼石油部長羅德里格斯十六日說，美國上述封鎖違反國際法，影響自由貿易和航行，川普說法極具干涉主義和殖民主義色彩，試圖盜取委國財富；委國重申對自然資源的主權及自由航行貿易權利，呼籲美國和全球人民譴責這種荒謬威脅，委國駐聯合國代表將立即就川普言論提出控訴，委國不會再成為外部勢力殖民地。

據中國大陸外交部官網，昨日中共政治局委員兼外長王毅應約與委內瑞拉外長希爾通電話，希爾通報當前委內瑞拉形勢，強調委國政府和人民堅定捍衛國家主權和獨立，不會接受任何強權霸凌的威脅。

王毅表示，中國和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任相互支持，「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。

古巴總統狄亞士-卡奈十六日說，強烈反對美方上述封鎖，重申古巴堅定支持委國政府。智利極右派總統當選人卡斯特說，將支持結束馬杜洛「獨裁政權」的各項行動。

美國政府十六日也宣布將哥倫比亞最大販毒集團「海灣幫」列為恐怖組織。