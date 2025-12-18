川普下令封鎖運輸船 委內瑞拉風雲 油價走升

快訊

國際油價17日從2021年來的低點反彈回升，布蘭特原油一度重返60美元大關。先前由於全球供過於求的憂慮，油價已連跌四天，累積跌幅近6%。這波反轉的關鍵在於，美國總統川普委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪

川普16日透過社群媒體宣布，他已下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織。此舉使兩國敵對情勢急遽升高。

布蘭特16日收盤大跌2.7%至每桶58.92美元，17日盤中一度漲2.5%，至60.4美元；西德州原油也一度應聲上漲2.7%至每桶56.74美元。西德州前一天收盤也大跌2.7%。

上月，委國油輪每日裝載約59萬桶原油出口，相較之下，全球每日原油消耗量超過1億桶。該國多數原油出口流向中國。

能源諮詢機構Rapidan能源集團估計，若美國持續嚴格實施制裁，委內瑞拉約有30%原油出貨將面臨風險。不過，儲存在亞洲油輪中的委內瑞拉原油庫存，預料短期內可緩衝中國等買家可能遭遇的衝擊。

儘管近期反彈，油價全年仍可能收跌，主因是供給過剩持續擴大。這波過剩來自OPEC+快速恢復先前停產的產量，以及其他產油國增產，另一方面市場對石油的需求又疲弱不振。

交易員同時也在評估烏克蘭可能達成和平協議的機率，一旦成真，可能為俄羅斯原油出口限制鬆綁鋪路。

委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的1%，而紐約時報報導，川普這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

可以確定的是，川普的行動將讓委內瑞拉經濟承受更大壓力。原油銷售占該國出口收入九成以上，而今年前十個月委國石油出口已下滑30%。當地經濟學家估算，委內瑞拉年通膨率料將在年底前突破400%。

如果委內瑞拉石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。休士頓能源顧問、前委內瑞拉副石油部長羅梅羅表示，這將意味著政權終結，他說，「如果你已切斷毒品收入，接著再斷掉石油收入，這就等於最終崩潰。如果開始攔截船隻，這些人撐不了幾天」。

