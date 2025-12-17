快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

前芬蘭小姐事件延燒 芬總理為議員模仿「拉眼角」向大陸、日韓致歉

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
11月發布拉出「瞇瞇眼」的照片，其後被摘除后冠的2025年芬蘭小姐札夫斯12月11日出席在赫爾辛基的記者會。美聯社
11月發布拉出「瞇瞇眼」的照片，其後被摘除后冠的2025年芬蘭小姐札夫斯12月11日出席在赫爾辛基的記者會。美聯社

幾位芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論譁然，芬蘭總理歐爾波17日為此向日本、中國大陸與南韓公民致歉。

法新社報導，這起醜聞始於上周。9月才剛加冕的2025年芬蘭小姐札夫斯發布一張將眼睛拉成細長狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被解讀為取笑亞洲人。芬蘭小姐組織先是發聲明譴責，接著決定撤銷她的頭銜。

事件延燒後，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」國會議員加雷德夫與埃羅拉，以及歐洲議會議員丁克寧，也在社群媒體發布做出類似手勢的照片以表聲援，並批評主辦單位撤銷札夫斯的頭銜。

歐爾波17日透過芬蘭駐日本、中國與南韓大使館的社群帳號聲明，「我對個別國會議員近日發布的冒犯性社群貼文，致上最誠摯歉意」，並說上述貼文並未反映芬蘭重視平等與包容的價值，種族主義與種族歧視在芬蘭社會沒立足之地。

加雷德夫、埃羅拉、丁克寧對自身行為引發的風波反應不一。埃羅拉已公開道歉，丁克寧也說無意傷害任何人情感。加雷德夫則說，不覺得自己有必要道歉。芬蘭人黨國會黨團18日將開會討論可能懲處。

芬蘭 議員 社群媒體

延伸閱讀

歧視亞裔？議員模仿「拉眼角」惹議 芬蘭總理向亞洲國家致歉

征戰韓國、新加坡、芬蘭！血肉果汁機暴雷 揭重磅喜訊

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

芬蘭駐台代表讚F:F:F音樂節 稱許台芬合作前景寬廣

相關新聞

台灣潛艦國造洩密案2承包商遭判刑 南韓法院：可能成為「外交負擔」

南韓法院裁定，兩家參與台灣潛艦國造計畫的承包商，因洩漏魚雷發射系統設計而遭判刑，並稱此案可能造成南韓的「外交負擔」。

總額達3681億！芬蘭史上最大軍購案 首架F-35A戰機正式出廠

芬蘭預計採購64架F-35戰機，首架F-35A戰機16日在洛克希德馬丁公司的美國德州沃斯堡（Fort Worth）廠房正...

泰柬邊境續衝突…泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在...

前芬蘭小姐事件延燒 芬總理為議員模仿「拉眼角」向大陸、日韓致歉

幾位芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論譁然，芬蘭總理歐爾波17日為此向日本、...

諾貝爾和平獎得主馬查多動向曝光 隨行人員：已離開挪威首都奧斯陸

委內瑞拉反對派領袖馬查多隨行人員今天表示，這位諾貝爾和平獎得主已經離開挪威首都奧斯陸，但未透露她的下落

歧視亞裔？議員模仿「拉眼角」惹議 芬蘭總理向亞洲國家致歉

芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論一片譁然，芬蘭總理歐爾波今天向日本、中國與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。