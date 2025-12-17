快訊

【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

泰柬邊境續衝突…泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

中央社／ 曼谷17日專電
泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注，泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，但若相關場所涉及詐騙行動，泰方有必要加以處理。中央社
泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注，泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，但若相關場所涉及詐騙行動，泰方有必要加以處理。中央社

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在泰國司法管轄範圍內，並強調「若相關場所成為詐騙行動的掩護場所，泰方有必要加以處理」。

泰國看守總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天出席「全球打擊網路犯罪夥伴關係」國際會議（IC-GPOS）晚宴，該會議邀集來自58個國家和國際組織共338人參與，包括緬甸、中國和盧安達等國都派官員出席，而與泰國發生邊境衝突的柬埔寨，則未派代表參加。

阿努廷結束晚宴後接受媒體聯訪，當被問及泰軍近日轟炸柬埔寨賭場，是否與打擊網路詐騙有關時，阿努廷表示，據他所知，泰方並未將柬埔寨邊境的賭場列為轟炸目標，並指出，「柬埔寨境內的賭場並不在泰國司法管轄範圍內」。

不過，阿努廷也強調，若賭場或相關設施被作為詐騙行動的掩護場所，泰方將視其為詐騙中心，並列為必須處理的對象。

阿努廷說，泰國與柬埔寨10月在吉隆坡簽署的聯合聲明中，同意雙方部隊與武器撤離邊境地區、共同進行人道除雷作業，以及聯手打擊詐騙行為與詐騙組織等，「因此打擊詐騙是在泰柬聯合聲明中的框架下進行」。

另外，阿努廷提及今天舉行的打擊網路詐騙國際會議，多個國家派官員參加，顯示每個與會國家都非常重視此事。

他表示，其中中國感謝泰國引渡多名重刑犯，「這在以前是很少見的」，雙方的合作表明，這些人是不受歡迎的人。

他說：「我們為什麼要窩藏他們？讓他們的原籍國來處理和處置他們，在那裡他們可以進行更深入的調查。」

詐騙 泰國 阿努廷 柬埔寨 賭場

延伸閱讀

援助泰國南部洪災 台灣捐逾500萬助宋卡府重建

泰國：柬埔寨須先宣布停火 才能結束兩國交戰

第五代反坦克飛彈也在內…柬埔寨繳獲大量陸製武器 泰軍方：沒義務歸還

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

相關新聞

台灣潛艦國造洩密案2承包商遭判刑 南韓法院：可能成為「外交負擔」

南韓法院裁定，兩家參與台灣潛艦國造計畫的承包商，因洩漏魚雷發射系統設計而遭判刑，並稱此案可能造成南韓的「外交負擔」。

總額達3681億！芬蘭史上最大軍購案 首架F-35A戰機正式出廠

芬蘭預計採購64架F-35戰機，首架F-35A戰機16日在洛克希德馬丁公司的美國德州沃斯堡（Fort Worth）廠房正...

泰柬邊境續衝突…泰軍轟炸柬埔寨賭場 總理：若涉詐騙須打擊

泰柬邊境衝突持續，泰國軍方近日出動戰機轟炸柬埔寨邊境多間賭場而引發關注。泰國總理阿努廷今晚受訪時表示，柬埔寨境內賭場不在...

前芬蘭小姐事件延燒 芬總理為議員模仿「拉眼角」向大陸、日韓致歉

幾位芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論譁然，芬蘭總理歐爾波17日為此向日本、...

諾貝爾和平獎得主馬查多動向曝光 隨行人員：已離開挪威首都奧斯陸

委內瑞拉反對派領袖馬查多隨行人員今天表示，這位諾貝爾和平獎得主已經離開挪威首都奧斯陸，但未透露她的下落

歧視亞裔？議員模仿「拉眼角」惹議 芬蘭總理向亞洲國家致歉

芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論一片譁然，芬蘭總理歐爾波今天向日本、中國與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。