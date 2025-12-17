諾貝爾和平獎得主馬查多動向曝光 隨行人員：已離開挪威首都奧斯陸

委內瑞拉反對派領袖馬查多隨行人員今天表示，這位諾貝爾和平獎得主已經離開挪威首都奧斯陸，但未透露她的下落。

法新社報導，馬查多（Maria Corina Machado）上週於秘密離開委內瑞拉藏身處、前往挪威的過程中脊椎骨折。

馬查多辦公室國際關係協調員諾塞利（PedroUrruchurtu Noselli）在X平台表示：「她目前狀況良好，這段期間正由專科醫師安排就診，以利儘速完全康復。」

他同時指出：「她已經不在奧斯陸市了。」

自2024年8月起一直隱匿行蹤藏身委內瑞拉境內的這位58歲反對派領袖於上週抵達奧斯陸，原定10日出席諾貝爾和平獎頒獎典禮，卻未能及時到場。