歧視亞裔？議員模仿「拉眼角」惹議 芬蘭總理向亞洲國家致歉

中央社／ 赫爾辛基17日綜合外電報導
芬蘭總理歐爾波。圖／歐新社
芬蘭總理歐爾波。圖／歐新社

芬蘭議員日前模仿因「拉眼角」照片遭質疑歧視亞裔而被撤銷后冠的芬蘭小姐，引發輿論一片譁然，芬蘭總理歐爾波今天向日本、中國與韓國的公民致歉。

法新社報導，芬蘭執政聯盟成員之一、右翼民粹主義「芬蘭人黨」（Finns Party）的2名國會議員在社群媒體上發布照片，刻意拉眼角，這種動作普遍被視為是在刻板描繪東亞人的外貌，涉及種族歧視。

他們宣稱之所以發布這些照片，是為了聲援在11月發布類似照片而在上週被摘除后冠的2025年芬蘭小姐札夫斯（Sarah Dzafce）。

歐爾波（Petteri Orpo）今天透過芬蘭駐日本、中國與韓國大使館的社群帳號發布聲明表示：「我對個別國會議員近日發布的冒犯性社群貼文，致上最誠摯的歉意。」

聲明指出：「這些貼文並未反映芬蘭重視平等與包容的價值」，他強調「種族主義與種族歧視在芬蘭社會沒有立足之地」。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，一家芬蘭電視製作公司已暫停與日本的合作計畫；芬蘭航空（Finnair）也表示，相關事件已對其品牌形象造成負面影響。

國會議員加雷德夫（Kaisa Garedew）與埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員丁克寧（SebastianTynkkynen）對於自身行為引發的風波反應不一。

埃羅拉已公開道歉。丁克寧也表示，自己無意傷害任何人的感情。加雷德夫則告訴當地媒體，她不覺得自己有必要道歉。

芬蘭人黨國會黨團將於明天開會討論對這些議員的可能懲處。

