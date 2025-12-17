台灣潛艦國造洩密案2承包商遭判刑 南韓法院：可能成為「外交負擔」

南韓法院裁定，兩家參與台灣潛艦國造計畫的承包商，因洩漏魚雷發射系統設計而遭判刑，並稱此案可能造成南韓的「外交負擔」。

路透報導，南韓昌原地方法院馬山分院16日裁定，這兩家為台灣潛艦國造計畫製造魚雷發射管和儲存設備的承包商，涉嫌向台灣洩漏高度機密設計資料，其中一家承包商的執行長被判刑兩年半，另一家承包商的兩名雇員則各被判刑一年半。

法院並表示，此案可能成為南韓的「重大外交負擔」，「可能對南韓國家安全構成重大威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳（DAPA）批准下出口，而且出口對象是與東亞鄰國關係緊張的台灣」。

判決書中並未透露被告和涉案公司名稱，但有列出律師姓名，不過被告律師拒絕置評。

判決書表示，被告否認有不當行為，並聲稱與台灣分享的資訊並未涉及需要出口許可的商業機密或機敏科技。

台灣國防部將有關此案的詢問轉給了領銜潛艦建造計畫的台船公司，但台船並未立即回應路透的置評請求。

2023年，路透報導，南韓當局因擔憂北京政府經濟報復，起訴了三家參與台灣潛艦國造計畫的南韓承包商，罪名是違反貿易法，另外第三家承包商已被撤銷定罪。