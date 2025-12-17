快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣潛艦國造洩密案2承包商遭判刑 南韓法院：可能成為「外交負擔」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
涉嫌將潛艦機密設計洩漏給台灣的兩家南韓承包商，遭南韓法院最重判刑兩年半。路透
涉嫌將潛艦機密設計洩漏給台灣的兩家南韓承包商，遭南韓法院最重判刑兩年半。路透

南韓法院裁定，兩家參與台灣潛艦國造計畫的承包商，因洩漏魚雷發射系統設計而遭判刑，並稱此案可能造成南韓的「外交負擔」。

路透報導，南韓昌原地方法院馬山分院16日裁定，這兩家為台灣潛艦國造計畫製造魚雷發射管和儲存設備的承包商，涉嫌向台灣洩漏高度機密設計資料，其中一家承包商的執行長被判刑兩年半，另一家承包商的兩名雇員則各被判刑一年半。

法院並表示，此案可能成為南韓的「重大外交負擔」，「可能對南韓國家安全構成重大威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳（DAPA）批准下出口，而且出口對象是與東亞鄰國關係緊張的台灣」。

判決書中並未透露被告和涉案公司名稱，但有列出律師姓名，不過被告律師拒絕置評。

判決書表示，被告否認有不當行為，並聲稱與台灣分享的資訊並未涉及需要出口許可的商業機密或機敏科技。

台灣國防部將有關此案的詢問轉給了領銜潛艦建造計畫的台船公司，但台船並未立即回應路透的置評請求。

2023年，路透報導，南韓當局因擔憂北京政府經濟報復，起訴了三家參與台灣潛艦國造計畫的南韓承包商，罪名是違反貿易法，另外第三家承包商已被撤銷定罪。

南韓 潛艦國造 魚雷

延伸閱讀

黎智英被判3罪成立 日本關切言論、集會結社自由受影響

有望鬆綁？大陸祭限韓令逾9年 傳南韓4大經紀公司接K-POP演唱會徵詢

南韓警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

南韓Kakao總部收炸彈威脅！匿名貼文勒索2.3億 全體員工急轉居家上班

相關新聞

台灣潛艦國造洩密案2承包商遭判刑 南韓法院：可能成為「外交負擔」

南韓法院裁定，兩家參與台灣潛艦國造計畫的承包商，因洩漏魚雷發射系統設計而遭判刑，並稱此案可能造成南韓的「外交負擔」。

「我們必須改變」 加拿大總理認無法實現溫室氣體減排目標

加拿大總理卡尼在加拿大廣播電台（Radio-Canada）今天播出的專訪中坦言，加拿大無法實現2030與2035年的溫室...

澳洲邦代海灘狠奪16命！嫌犯父子檔11月曾入境…菲律賓政府說話了

日前在雪梨邦代海灘涉嫌犯下大規模槍擊案的一對父子，11月曾待在菲律賓南部一處以伊斯蘭叛亂活動著稱的島嶼。菲國政府今天表示...

籲「站在民主的這一邊」 前美駐俄大使新書多次提台灣

前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）出版新書「專制者與民主者」，提醒全世界民主制度蘊含的力量與潛能。...

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關...

警告俄國帶來威脅！英軍首長籲準備送子女上戰場 民眾怒：休想帶走我兒

英國軍方首長近日提出嚴正警告，家家戶戶必須做好心理準備，未來可能需要送子女上戰場對抗俄羅斯。他還表示，「需要更多人」準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。