智利新總統挺美對抗馬杜洛 籲終結委內瑞拉獨裁政權

智利極右派總統當選人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天表示，他將支持結束委內瑞拉領導人馬杜洛（NicolasMaduro）「獨裁政權」的各項行動，使華盛頓在與卡拉卡斯（Caracas）政權對抗上再添一名地區盟友。

法新社報導，卡斯特在造訪阿根廷時說，他支持「任何」旨在終結馬杜洛政權的行動。這是他14日輕鬆擊敗左翼候選人、贏得總統選舉第二輪投票後的首次出訪。

卡斯特在競選期間承諾，要遣返超過30萬名主要來自委內瑞拉的非法移民，打擊犯罪並加強北方邊境安全。

他的勝選確認了拉丁美洲政治向右轉的趨勢，緊接著阿根廷、玻利維亞、宏都拉斯、薩爾瓦多和厄瓜多右派的接連勝利。

這也使美國總統川普（Donald Trump）考慮對委內瑞拉領土展開打擊之際，在區域內的支持基礎擴大。

卡斯特今天在布宜諾斯艾利斯表示，雖然智利本身「不會介入」委內瑞拉，但「如果有人要這麼做，我們會很清楚地說，這將為我們、整個拉丁美洲、整個南美洲，甚至對歐洲的國家來說，解決一個巨大的問題。」

卡斯特把委內瑞拉經濟崩潰與大規模移民潮的責任歸咎於左翼的馬杜洛，並稱他為「毒梟獨裁者」。

自2014年以來，已有約700萬委內瑞拉人在馬杜洛日益專制統治下，因嚴重的經濟和政治危機而離開這個國家。

卡斯特說：「解決委內瑞拉危機不是我們的責任，但誰要做，我們就會給予支持。」

在選前，卡斯特曾呼籲尚未取得合法身分的委內瑞拉人在他明年三月上任前主動離境，否則將被強制驅逐出境。

然而，上個月數百名希望返鄉的移民卻在與秘魯的交界處遭到攔阻，秘魯方面拒絕放行。

卡斯特提議建立一條南美「人道走廊」，協助委內瑞拉及其他移民返鄉。

馬杜洛對卡斯特針對委內瑞拉的激烈言論表示強烈不滿。

昨天，他把卡斯特比擬為希特勒（Adolf Hitler），並警告他「最好別動委內瑞拉人的一根汗毛。」

這番有關希特勒的評論，被認為是在影射卡斯特德國裔的父親，他的父親曾是納粹黨員，並於二戰期間服役。

卡斯特則強調，他父親是被強迫徵召，並未支持納粹。

他選擇鄰國、也是經濟上時常競爭對手的阿根廷作為首次出訪國。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）熱烈歡迎卡斯特，視他為意識形態上的盟友。

14日，米雷伊盛讚卡斯特擊敗即將卸任的左翼政府候選人，是「我們地區在捍衛生命、自由與私有財產上再邁前一步」。