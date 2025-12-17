「我們必須改變」 加拿大總理認無法實現溫室氣體減排目標

快訊

中央社／ 蒙特婁16日綜合外電報導
加拿大總理卡尼。圖／美聯社
加拿大總理卡尼。圖／美聯社

加拿大總理卡尼在加拿大廣播電台（Radio-Canada）今天播出的專訪中坦言，加拿大無法實現2030與2035年的溫室氣體減排目標。

法新社報導，加拿大聯邦政府在2021年前總理杜魯道（Justin Trudeau）任內，訂下2030年底前碳排放量比2005年減少40%至45%，2035年底前電網達到「淨零排放」的目標。

卡尼（Mark Carney）在廣播中表示：「很明顯，以目前政策來看，加拿大無法實現2030與2035年的氣候目標。我們必須有所改變。」卡尼於2025年3月出任自由黨（Liberal Party）黨魁，接替杜魯道擔任總理。

根據最新數據，加拿大自2005年至2023年間碳排放總量下降了8.5%。

不過，卡尼自上台以來，已取消多項環保措施，包括針對個人的碳稅，以及油氣產業的排放上限。

他所領導的少數政府近幾個月來宣布多項重大計畫，意圖推動加拿大成為「能源超級強國」。

卡尼在加拿大廣播電台的專訪中表示，他相信能源部門的重大投資，長期來看將有助於減少碳排放。

政策研究組織－加拿大氣候研究所（CanadianClimate Institute）今年稍早警告，因為新政府的施政方向改變，排放量可能再度上升。

加拿大人均溫室氣體排放量在全球的排名仍居高不下。

數週前，聯邦政府與產油省亞伯達省（Alberta）達成協議，導致吉爾伯（Steven Guilbeault）辭去卡尼內閣職務，他曾在杜魯道政府擔任環境部長。吉爾伯痛惜多年來他主導規劃的氣候政策，現在正被「拆解」。

加拿大 碳排放 減排

