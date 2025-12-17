澳洲邦代海灘槍擊案 主嫌被以15項謀殺與恐攻罪起訴

快訊

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
澳洲發生數十年來最嚴重的大規模槍擊事件。圖／法新社
澳洲發生數十年來最嚴重的大規模槍擊事件。圖／法新社

澳洲發生數十年來最嚴重的大規模槍擊事件後，警方今天起訴涉嫌邦代槍擊案的納維德（Naveed Akram），罪名包括恐怖主義、15項謀殺罪及多項其他罪行。

法新社報導，新南威爾斯州警方表示：「警方將在法庭上指控該男子從事導致死亡、重傷及危及生命的行為，以推動宗教目標並在社區引發恐懼。」

警方在聲明中指出，「初步跡象顯示，這是一場受到澳洲列名恐怖組織的伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）啟發的恐攻。」伊斯蘭國（Islamic State）亦稱ISIS。

當局表示，納維德和他的父親阿克拉姆（SajidAkram）14日傍晚，在雪梨知名的邦代海灘（BondiBeach）對一場猶太節慶活動開槍，造成15人死亡、數十人受傷。

受害者中包括一名10歲女童、兩名大屠殺倖存者，以及一對在試圖阻止攻擊時遭槍殺的夫妻。

納維德在槍擊事件中遭警方重傷，當地媒體報導，他昨晚從昏迷中甦醒。阿克拉姆則在與警方交火中被擊斃。

警方表示，納維德還被控40項蓄意謀殺傷害他人罪，以及公開展示遭禁的恐怖組織標誌等罪名。

警方在一輛登記在納維德名下、停在海灘附近的車內發現了兩面自製的伊斯蘭國旗幟。

警方說，納維德仍在醫院接受治療，將於今天以視訊連線方式出庭。

槍擊 澳洲

