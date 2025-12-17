快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

澳洲邦代海灘狠奪16命！嫌犯父子檔11月曾入境…菲律賓政府說話了

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，警方在嫌犯的住所外站崗。(路透)
澳洲雪梨邦代海灘槍擊案發生後，警方在嫌犯的住所外站崗。(路透)

日前在雪梨邦代海灘涉嫌犯下大規模槍擊案的一對父子，11月曾待在菲律賓南部一處以伊斯蘭叛亂活動著稱的島嶼。菲國政府今天表示，並無證據顯示該國被當成恐怖分子訓練場所。

法新社報導，菲律賓總統府發言人卡斯楚（Claire Castro）在記者會上表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）「強烈反對這種以偏概全，以及將菲律賓描繪為『伊斯蘭國』（ISIS）訓練熱點的誤導性說法」。

卡斯楚轉述國家安全會議（National Security Council）聲明指出：「目前並沒有任何已提出的證據支持菲律賓被當成恐怖分子訓練場所的說法。」

她說：「並無任何經過查證的報導或證實涉嫌邦代海灘槍擊事件的人士，曾在菲律賓接受過任何形式的訓練。」

菲律賓移民局昨天證實，日前在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）向參與猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動的群眾舉槍掃射，造成15人死亡的槍擊案嫌犯阿克拉姆（Sajid Akram）和兒子納維德（Naveed Akram），今年11月1日曾入境菲律賓，目的地是南部的納卯市（Davao）。

納卯市所在的民答那峨島（Mindanao），早年曾是恐怖組織與穆斯林分離主義團體活躍的地區。澳洲當局目前正在調查兩人在該趟旅程是否會見當地的激進組織。

菲律賓軍方今天表示，自從2017年馬拉韋市（Marawi）激戰後，目前還在民答那峨島活動的武裝穆斯林組織勢力已大幅被削弱。

當年歷時5個月的戰役，政府軍與親伊斯蘭國的馬巫德集團（Maute）及阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）武裝分子交戰，造成逾1000人死亡，數十萬人流離失所。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Padilla）在記者會上表示：「自2024年初以來，我們沒有記錄到任何重大恐怖行動或訓練活動。他們已經四分五裂，群龍無首。」

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）告訴媒體，這對父子檔槍手11月在菲律賓停留的時間，並不足以接受具規模的訓練。「訓練不可能在短短30天內完成，尤其是射擊等專業技能」。

菲律賓 伊斯蘭國 小馬可仕 槍擊 澳洲

