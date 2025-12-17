選前鎮壓異議？選舉28日登場 緬甸軍政府擬以干擾選舉為由起訴200人

快訊

中央社／ 仰光17日綜合外電報導

緬甸軍政府今天表示，將依據禁止「干擾」軍方主導之選舉的法律，起訴200多人。人權監測機構指出，該法旨在鎮壓異議。

軍政府把將於12月28日開始分階段舉行的選舉，宣傳為緬甸邁向和解的一步。2021年軍方透過政變奪權以來，緬甸一直深陷內戰。

在反對派派系控制的地區，投票預計將受阻。知名國際觀察機構將這場選舉斥為延續軍事統治的藉口。

軍政府7月推出立法，旨在保護選舉免受「阻礙、干擾和破壞」，並威脅對批評或抗議選舉的人判處最高10年監禁。

根據官方媒體，軍政府表示，「共有229人」正根據該法律，以「試圖破壞選舉程序」為由，被追究刑事責任。

