警告俄國帶來威脅！英軍首長籲準備送子女上戰場 民眾怒：休想帶走我兒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北約2024年5月15日在波蘭舉行堅定捍衛者演習期間，一輛挑戰者2型戰車旁邊放著英國陸軍第12裝甲旅級戰鬥隊的士兵裝備。路透
英國軍方首長近日提出嚴正警告，家家戶戶必須做好心理準備，未來可能需要送子女上戰場對抗俄羅斯。他還表示，「需要更多人」準備拿起武器，投入保家衛國的行列。

每日郵報報導，英國國防參謀長、空軍上將奈頓（Sir Richard Knighton）15日晚上在西敏寺舉行的「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）活動中表示，儘管俄羅斯直接攻擊英國本土的可能性仍然偏低，但「並不代表這種可能性為零」。

他表示：英國每天都遭遇來自俄羅斯的一波波網路攻擊，並警告俄羅斯特工正試圖進行破壞行動，甚至「已在英國土地上殺人」，但俄羅斯的硬實力正在迅速增長。他補充指出，隨著國防支出增加，以及在烏克蘭戰爭中累積的實戰經驗，俄羅斯如今已擁有一支「規模龐大、技術日益精良，且具備高度實戰經驗的軍隊」。

奈頓認為，面對歐洲安全情勢日益惡化，英國必須動員「全社會」的力量應對。他表示：「首先，意味著必須有更多人準備好為國家而戰。」不僅包括正規軍，也意味著需要擴充後備部隊與軍事學員的規模，並批評私營部門對國防工業的投資進度「極為緩慢」，也必須加快腳步。

他說：「建立這種工業能力，也意味著我們需要更多從學校與大學畢業的年輕人加入這個產業。因此，國防與政治領導人必須向社會說明該產業對國家的重要性，學校與家長也需要鼓勵孩子與年輕人投身相關職涯。」並補充指出：「兒子與女兒、同袍、退伍軍人都將各自扮演角色。建設、服務，必要時，還要戰鬥。也將有更多家庭理解，為國家犧牲意味著什麼。」

奈頓表示：「我們的目標必須是避免戰爭，但維持和平的代價正在上升。除非我們能夠清楚說明相關風險，否則無法期待政府或整個社會層面的決策者承擔這個代價。」

然而，《每日郵報》讀者對他的說法反應冷淡。評價最高的留言寫道：「為了那些對自家國民漠不關心、卻一味迎合非英國人的政府而戰？再加上只顧著撈錢的政客？不，絕對不可能。」排第二的留言則寫道：「你他X的休想帶走我的兒子。」排第三的回應更嘲諷表示：「免了，我連把票投給工黨都不會，更別說為他們眼中的英國而戰，現在根本不值得為此戰鬥。」

