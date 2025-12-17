快訊

籲「站在民主的這一邊」 前美駐俄大使新書多次提台灣

中央社／ 舊金山16日專電
前美國駐俄羅斯大使麥弗爾推出新書「專制者與民主者」，書中寫到美中競爭脈絡多次提及台灣；呼籲大眾「站在民主的這一邊、反對威權體制」。圖為麥弗爾近日在史丹佛大學的新書宣傳。中央社
前美國駐俄羅斯大使麥弗爾推出新書「專制者與民主者」，書中寫到美中競爭脈絡多次提及台灣；呼籲大眾「站在民主的這一邊、反對威權體制」。圖為麥弗爾近日在史丹佛大學的新書宣傳。中央社

美國俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）出版新書「專制者與民主者」，提醒全世界民主制度蘊含的力量與潛能。他在書中寫到美中競爭脈絡多次提及台灣；呼籲大眾「站在民主的這一邊、反對威權體制」。

麥弗爾新書全名為「專制者與民主者：中國、俄羅斯、美國與新全球失序」（Autocrats vs. Democrats:China, Russia, America, and the New Global Disorder）。他近期在美國宣傳新書，呼籲民眾「站在民主的這一邊、反對威權體制」。

新書回顧冷戰歷史，並主張美國不應以舊思維應對中國與俄羅斯帶來的制度性挑戰。

他回憶2024年曾與一位中國政府背景的智庫人士對話，對方呼應習近平說法，認為美國若能接受「相互尊重」的原則，將能改善美中關係，這意味接受他們的政府體制。他當下反駁，若要求美國尊重這樣的體制，等同要求美國放棄自由民主的傳統。

他認為，中國的專制與美國的民主，作為兩個截然不同且彼此對立的制度，其並存對兩國的領導人與社會構成威脅；任何雙贏對話或外交安撫，都無法完全消除緊張。

書中寫到美中競爭脈絡的部分多次提及台灣，麥弗爾認為「避免台海戰爭」為美國首要政策任務，指出任何偏離既有戰略模糊政策的調整，都未必能降低風險，反而可能為北京升高局勢提供藉口；美國應說服盟友共同推動多邊戰略模糊，強化嚇阻效果。

他表示，美國領導人應從俄羅斯入侵烏克蘭的行動中汲取教訓。北約與美國是在俄羅斯發動全面進攻後，才開始提供烏克蘭重大軍事援助，而這是一個錯誤，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發動入侵前數年，就該向烏克蘭士兵提供武器與訓練，嚇阻入侵。

此外，應該在俄羅斯入侵之初就提供烏克蘭所需一切，而非採取遞增式的援助方式。

麥弗爾表示，當前在台灣儲備更多武器與彈藥格外迫切，因為一旦發生入侵，向島內運送軍事物資將比烏克蘭的情況困難得多。擴大訓練同樣勢在必行。北約國家與烏克蘭接壤；而台灣與軍事夥伴之間隔著海洋，且距離多數美國軍事基地十分遙遠。

他認為，若中國解放軍登陸台灣，台灣將需要大量在烏克蘭對抗俄羅斯軍隊時已證實有效的反裝甲標槍飛彈。美國領導人應為美台企業在武器系統的聯合生產上開綠燈。

麥弗爾寫到，在與盟友協調下，美國領導人應向北京明確說明戰爭所需付出的經濟代價，包括制裁措施、凍結中國在海外的資產，以及實施能源禁運。鑑於中國的經濟成長高度依賴全球貿易，且對能源進口依賴甚高，將比俄羅斯更容易受到制裁的影響。

他表示，中國領導層已研究西方在普丁入侵烏克蘭後對俄羅斯採取的制裁措施，並正採取行動以降低自身遭受潛在制裁的風險。然而，即便在這些措施之下，中國對全球經濟的高度依賴，特別是在能源與金融領域，仍可能持續數十年之久。

