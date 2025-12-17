快訊

香酥鴨老闆酒駕撞死清潔員 曾被控偷技術展店還掌摑加盟主

檯面下動作不斷！傳陸放話多國大使選邊站 要求痛批高市「台灣有事」說

許允樂甜嫁李玉璽！前夫張兆志公開吐13字心聲 網讚：情商非常高

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

中央社／ 貝爾格勒16日綜合外電報導
塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關的投資公司已經退出。歐新社
塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關的投資公司已經退出。歐新社

塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關的投資公司已經退出。

法新社報導，武契奇（Aleksandar Vucic）在貝爾格勒接受媒體訪問時表示：「現在我們只剩下一棟毀壞的建築物，遲早會有磚塊等物件掉落，因為再也沒有人會碰這棟建築了。」

庫許納（Jared Kushner）的公司Affinity Partners昨天向「華爾街日報」（Wall Street Journal）表示，決定退出這項計畫。

該公司發言人告訴華爾街日報：「有意義的計畫應該是團結大家，而非造成分裂。出於對塞爾維亞人民和貝爾格勒市的尊重，我們決定撤回申請，目前先行退出。」

這項宣布是在塞爾維亞文化部長塞拉科維奇（Nikola Selakovic）及另外3人遭起訴後公布，他們被指控涉嫌濫用職權及偽造官方文件，該文件原本允許撤銷這處基地的「文化遺產」地位。

將貝爾格勒這座遭轟炸的前南斯拉夫軍隊總部改建為高樓飯店的計畫，早在5月就因相關指控而停擺，當時外界質疑撤除建築保護資格的文件造假。

此後貝爾格勒爆發抗議，示威者要求保留這座高聳廢墟，認為不僅因其獨特現代主義建築價值，更是作為紀念1999年北約轟炸、導致該建築受損的歷史標誌。

武契奇將這項計畫遭否決歸咎於批評者，認為他們毀掉一筆「至少7億5000萬歐元」（約新台幣28億元）的投資。他說：「就國家和民族而言，我們是最大的輸家。」

建築 塞爾維亞 庫許納 美國

延伸閱讀

布朗大學2死槍擊案過4天凶嫌仍在逃！紐時曝警2度鬧烏龍 川普怒開飆

支持川普軍事干預委內瑞拉 諾貝爾和平獎得主馬查多受邀文學節遭抵制

國防計畫屢超支延宕 傳川普政府擬出手限制業者股票回購與發股利

川普再掐委國經濟命脈！石油占出口9成 專家：馬杜洛政權恐撐不了幾天

相關新聞

2025全球城市實力排名揭曉！台北名次曝光 這領域表現最佳

日本經濟新聞報導，日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）17...

影／北海道新千歲機場接駁巴士高速路起火 車上41人全數疏散無人傷亡

日本媒體報導，北海道17日發生新千歲機場接駁巴士在高速公路起火燃燒事故。消防單位表示，事發時車上包含駕駛在內共有41人，...

警告俄國帶來威脅！英軍首長籲準備送子女上戰場 民眾怒：休想帶走我兒

英國軍方首長近日提出嚴正警告，家家戶戶必須做好心理準備，未來可能需要送子女上戰場對抗俄羅斯。他還表示，「需要更多人」準備...

籲「站在民主的這一邊」 前美駐俄大使新書多次提台灣

前美國駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）出版新書「專制者與民主者」，提醒全世界民主制度蘊含的力量與潛能。...

塞爾維亞1開發案不進行 總統證實：川普女婿庫許納公司撤資

塞爾維亞總統武契奇今天證實，規劃將前南斯拉夫軍隊總部改建為飯店的開發案將不會繼續進行，原因是和美國總統川普女婿庫許納有關...

中國出招 貝萊德併購巴拿馬港口陷僵局

川普總統為削弱中國在巴拿馬運河的影響力，推動貝萊德(BlackRock)等財團收購巴拿馬運河和數十個港口，但交易案受到來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。