快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

2025全球城市實力排名揭曉！台北名次曝光 這領域表現最佳

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本房地產商旗下智庫公布2025年世界城市實力排行，台北獲得第24名，環境表現特別亮眼，從去年第20名一舉進步到第2名。美聯社
日本房地產商旗下智庫公布2025年世界城市實力排行，台北獲得第24名，環境表現特別亮眼，從去年第20名一舉進步到第2名。美聯社

日本經濟新聞報導，日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）17日公布公布「2025年世界城市實力排行榜」，倫敦連續14年蟬聯冠軍，東京超車紐約榮登第2名，新加坡、首爾與上海等亞洲城市也打進前10名。台北排在第24名，尤其環境表現特別亮眼，此項指標從去年第20名一舉進步到第2名，整體勝過洛杉磯（25）、多倫多（26）、曼谷（38）與華府（39）等大城市。

榜單根據經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境以及交通便利性等6大領域共72項指標，針對全球48個主要城市進行評估。

報告指出，雖然倫敦整體得分下滑，但仍保住自2012年以來穩坐的冠軍寶座，在文化與交通上排名首位，並在經濟與研究開發領域穩居第2名。

東京自2016年連續9年維持第3名，今年首度進步至第2名，在「夜生活選項」中拿下第1名。排名第3的紐約是這次總分下滑幅度最大的城市，在宜居方面表現較弱，物價水準更是墊底。

這次前10名中一半是亞洲城市，除了日本，還有新加坡（5）、首爾（6）、上海（8）與杜拜（9）；巴黎（4）、阿姆斯特丹（7）與柏林（10）也在前10之列。中國北京與香港分別獲得第12名與第22名；

台北市整體拿下第24名，在環境指標上表現亮眼，從去年第20名一舉進步到第2名，主要因素包括在廢棄物回收率指標中持續位居第1，以及在今年新納入的指標企業永續評估中也獲得第1。

台北在經濟、研究開發、居住這三個指標方面也在30名之前，但表現最差的是文化交流，排在第40名，這個領域主要評鑑帶動潮流的潛力、觀光資源、文化設施及外籍旅客訪問數據等。

日本經濟 台北

延伸閱讀

《坂本龍一・永恆的迴響》重現2014傳奇公演 感受《末代皇帝》《俘虜》等音樂共振

東京上野動物園兩貓熊下月回大陸 日本50多年首次沒有貓熊

鑽漏洞的有錢人全世界都一個樣! 倫敦鐵腕執法拖走違停豪華車

中職／陳柏清躍上日媒版面 12強東京行難忘超商食物和東蛋咖哩

相關新聞

2025全球城市實力排名揭曉！台北名次曝光 這領域表現最佳

日本經濟新聞報導，日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）17...

影／北海道新千歲機場接駁巴士高速路起火 車上41人全數疏散無人傷亡

日本媒體報導，北海道17日發生新千歲機場接駁巴士在高速公路起火燃燒事故。消防單位表示，事發時車上包含駕駛在內共有41人，...

澳洲邦代海灘死亡槍擊案：兇手是印度裔父子，疑受伊斯蘭國影響

造成16人死亡的澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案，警方後續調查發現，犯案的槍手父子檔為印度裔澳洲籍，作案時駕駛的車輛上也發現了兩面與伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關的旗幟、也曾與澳洲IS成員接觸。而這對父子在犯案前不久的11月，曾經一同前往菲律賓待了27天，目前仍在調查兩人當時出國目的。警方尚未證實槍手是否有接受過任何恐怖組織的訓練，但官方不排除整起事件可能有受到伊斯蘭國的影響。

美日啟動5500億投資諮詢！傳首個目標是這領域 日方拒投恐釀懲罰

彭博資訊報導，美國與日本將在美東時間17日於華府召開首場5500億美元投資諮詢會議，能源計畫被列為第一波評估目標。日本雖...

支持川普軍事干預委內瑞拉 諾貝爾和平獎得主馬查多受邀文學節遭抵制

哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）將於明年1月舉辦海伊文學藝術節（Hay Festival），但主辦單位邀請委內瑞拉...

「拉眼角」風波延燒 芬蘭總理：國家形象已受損

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）今天表示，近期該國選美佳麗以及多位政治人物所涉及的「拉眼角」風波，已損及芬蘭國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。