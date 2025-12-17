影／北海道新千歲機場接駁巴士高速路起火 車上41人全數疏散無人傷亡

造成16人死亡的澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）槍擊案，警方後續調查發現，犯案的槍手父子檔為印度裔澳洲籍，作案時駕駛的車輛上也發現了兩面與伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（IS）有關的旗幟、也曾與澳洲IS成員接觸。而這對父子在犯案前不久的11月，曾經一同前往菲律賓待了27天，目前仍在調查兩人當時出國目的。警方尚未證實槍手是否有接受過任何恐怖組織的訓練，但官方不排除整起事件可能有受到伊斯蘭國的影響。

2025-12-17 13:28