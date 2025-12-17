快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

影／北海道新千歲機場接駁巴士高速路起火 車上41人全數疏散無人傷亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
北海道17日發生新千歲機場接駁巴士在高速公路起火燃燒事故。消防單位表示，事發時車上包含駕駛在內共有41人，未傳出受傷。圖／截自北海道放送YT影音
日本媒體報導，北海道17日發生新千歲機場接駁巴士在高速公路起火燃燒事故。消防單位表示，事發時車上包含駕駛在內共有41人，已全數順利疏散，並未傳出人員受傷。

札幌電視台（STV）報導，這起事件發生在當地時間上午11時40分左右，地點位於道央高速公路千歲惠庭系統交流道（JCT）附近。警方接獲通報，指稱「機場路線巴士後方起火」，隨後轉報消防單位處理，消防部門出動18輛消防車進行滅火作業。

巴士營運公司指出，起火的巴士當時正從札幌站前開往新千歲機場，駕駛察覺異常後緊急停車，讓乘客先行避難，並協助取回行李，乘客隨後改搭行駛在後方的回送巴士，繼續前往新千歲機場。

NEXCO東日本表示，受此事件影響，道央高速公路千歲交流道（IC）至惠庭交流道之間，以及道東高速公路千歲東交流道至千歲惠庭系統交流道之間實施封閉管制，警方與消防單位目前正調查起火原因。

日本北海道的新千歲機場，攝於2024年5月1日。路透
