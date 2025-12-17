「拉眼角」風波延燒 芬蘭總理：國家形象已受損

快訊

中央社／ 赫爾辛基16日綜合外電報導
前芬蘭小姐札法切11日出席在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會。 美聯社
芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）今天表示，近期該國選美佳麗以及多位政治人物所涉及的「拉眼角」風波，已損及芬蘭國家形象。

法新社報導，歐爾波今天在一場歐洲領袖峰會的場邊向媒體表示：「昨天在國會辯論時，我已說明這件事對我們國家造成損害，這絕對是事實。」

他強調：「我個人完全無法接受任何形式的種族歧視。」

這起醜聞的源頭，在於今年9月贏得「芬蘭小姐」（Miss Finland 2025）后冠的23歲佳麗札夫斯（SarahDzafce），11月在社群媒體分享一張照片，畫面中她拉著眼角瞇著眼睛，並以芬蘭文註解「和中國人一起吃飯」。由於「拉眼角」被視為是在刻板描繪東亞人的外貌，涉及種族歧視，她因此被撤銷頭銜。

之後，來自芬蘭執政聯盟成員之一、右翼民粹主義「芬蘭人黨」（Finns Party）的兩名國會議員加雷德夫（Kaisa Garedew）與埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員丁克寧（Sebastian Tynkkynen），也在社群媒體發布做出同樣手勢的照片。3人藉此聲援札夫斯，並批評主辦單位摘她后冠的決定。

埃羅拉事後已為發布相關照片公開道歉。

執政聯盟各黨的國會黨團主席今天一致譴責同僚的貼文。

其中國家聯合黨（National Coalition Party）黨團主席科普拉（Jukka Kopra）表示：「這種事本不應該發生，無論現在還是未來都不該有。」他說這些貼文「貶損」、「不當」，且有損芬蘭國際聲譽。

至於相關國會議員是否會受到處分，目前尚不明朗，將由芬蘭人黨國會黨團於本週稍晚決定。

總理歐爾波表示，他相信國會黨團會「以應有的嚴肅態度處理此事」。

這些照片已在全球廣泛流傳。芬蘭航空（Finnair）發言人向芬蘭國家廣播公司（Yle）表示，這些貼文已對公司造成影響。

發言人說：「我們在芬蘭航空日本的X帳號已收到多則關於這些照片的留言，大家都認為這些內容具有歧視與貶抑意味。留言訴求非常一致：不要來這個國家旅遊，也不要搭乘芬蘭航空。」

