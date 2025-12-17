美日啟動5500億投資諮詢！傳首個目標是這領域 日方拒投恐釀懲罰

彭博資訊報導，美國與日本將在美東時間17日於華府召開首場5500億美元投資諮詢會議，能源計畫被列為第一波評估目標。日本雖保有是否對個別計畫出資的選擇權，但若拒絕投資將觸發懲罰條款，恐面臨川普政府更高關稅。

美日9月達成貿易協議，日本同意對美國投資5500億美元，交換美國降低對本關稅至15%。

多位知情人士透露，美日17日將召開首場諮詢會議，這僅是投資審核流程的第一步，後續還須經由美國商務部長盧特尼克主持的投資委員會審查，再提交美國總統川普做最終決定。知情人士表示，最快可能在2026年初擬定並送交川普。

目前尚不清楚首波投資的具體項目內容、所屬產業細項，以及涉及哪些美國州別。知情人士僅指出，能源專案將是第一批正式進入遴選程序的投資目標。

報導提到，根據美日簽署的合作備忘錄，日本雖保有對個別專案是否出資的選擇權，但若拒絕投資，將啟動懲罰條款，屆時日本恐怕面臨更高的美國關稅，並對整體協議構成風險。

依據備忘錄內容，相關投資須在2029年1月19日，也就是川普第二任期的最後一天前完成。這項投資計畫的範圍涵蓋半導體、製藥、金屬、關鍵礦物、造船、能源、人工智慧與量子運算等領域。