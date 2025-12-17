快訊

川普再掐委國經濟命脈！石油占出口9成 專家：馬杜洛政權恐撐不了幾天

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國統川普15日在白宮。歐新社

美國總統川普16日在真實社群發文，下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持觀望態度。石油銷售占委內瑞拉出口9成以上，專家指出，川普政府陸續切斷委內瑞拉政府的毒品收入與石油經濟命脈，這將意味馬杜洛政權的終結，「接下來恐怕撐不了幾天」。

紐約時報指出，這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

由於委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的1%，市場整體對美國針對委內瑞拉的新行動反應相對冷淡；截至當地16日晚間，美國油價僅小幅上漲至每桶56美元以上。路透引述業內人士透露，市場目前仍在觀望中，觀察川普會在多大程度或以多快速度執行這項措施。

自今年稍早川普收緊石油貿易限制以來，委內瑞拉經濟持續承受壓力，原油銷售占委內瑞拉出口收入的9成以上，而在2025年前10個月已下滑30%。多名當地經濟學家私下估算，委內瑞拉年度通膨率料將在年底前將突破400%。

如果委內瑞拉受制裁的石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。

休士頓能源顧問、前委內瑞拉副石油部長羅梅羅（Evanan Romero）表示，石油封鎖將意味著馬杜洛政權的終結，他說，「如果你已經切斷毒品收入，接著再斷掉石油收入，這就等於最終崩潰。如果你開始攔截船隻，這些人撐不了幾天。」羅梅羅也為委內瑞拉反對派領袖馬查多提供石油政策建議。

至於在美國政府授權下於委內瑞拉營運的雪佛龍（Chevron），16日晚間聲明公司不受影響，「在委內瑞拉的營運持續進行，未受干擾，並完全遵守適用於其業務的法律與法規，以及美國政府所提供的制裁框架」。

