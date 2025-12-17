快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

川普下令封鎖委內瑞拉受制裁油輪 油價反彈轉漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普對委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪。油價反轉上漲。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA營運的油井鑽探現場。路透
美國總統川普對委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪。油價反轉上漲。圖為委內瑞拉國營石油公司PDVSA營運的油井鑽探現場。路透

油價從2021年以來的最低點後反彈回升，先前由於全球供過於求的憂慮，油價連跌四天、累積跌幅近6%，如今西德州原油爬回每桶56美元價位。這波反轉的關鍵在於，美國總統川普委內瑞拉施加新壓力，下令封鎖受制裁的油輪

川普周二透過社群媒體宣布，他已下令封鎖進出委內瑞拉的原油運輸船，並將委國總統馬杜洛政權列為外國恐怖組織。此舉使兩國敵對情勢急遽升高，美軍上周才在委內瑞拉外海扣押一艘油輪。

西德州原油應聲上漲0.8%至每桶55.7美元；布蘭特也漲0.7%至59.33美元。

委內瑞拉原油產量已從2020年谷底回升，但仍遠遠不及數十年前的水準。上月，委國油輪每日裝載約59萬桶原油出口，相較之下，全球每日原油消耗量超過1億桶。該國多數原油出口流向中國。

能源諮詢機構Rapidan Energy Group估計，若美國持續嚴格實施制裁，委內瑞拉約有30%原油出貨將面臨風險。不過，儲存在亞洲油輪中的委內瑞拉原油庫存，預料可在短期內緩衝中國買家可能遭遇的衝擊。

儘管近期反彈，油價全年仍可能收跌，主因是供給過剩持續擴大。這波過剩來自OPEC+快速恢復先前停產的產量，以及其他產油國增產，同時需求表現疲弱。

交易員同時也在評估烏克蘭可能達成和平協議的機率，一旦成真，可能為俄羅斯原油出口限制鬆綁鋪路。

委內瑞拉 油輪 油價 川普 美國

延伸閱讀

川普第2任期狂簽行政命令 數量超過首任總和

川普將發表全國演說 聚焦執政成果及未來政策

台灣42％商品躲過關稅？他憂川普反「加大力道」 網曝關鍵在這

擬發表年末全國談話 川普：最好的還在後頭

相關新聞

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

芬蘭近日爆發種族歧視風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭...

川普再掐委國經濟命脈！石油占出口9成 專家：馬杜洛政權恐撐不了幾天

美國總統川普16日在真實社群發文，下令全面封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，但相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持...

美國新版《國家安全戰略》布局：重建西半球勢力

美國在11月底發布了2025年版《國家安全戰略》（NSS），不僅有別於過往歷任政府的觀點，甚至也和川普1.0時期有相當大的不同。川普2.0政府在這份文件中，摒棄了美國在冷戰後為追求全球霸權而不斷擴大承諾的方式，而是選擇在維持美國優勢的前提下，重新排序目標，透過壓倒性力量維護和平等方式，將焦點轉向保護經濟與避免人民遭受他國侵害。

翁山蘇姬之子憂母健康 緬甸軍政府：她狀況良好

緬甸軍政府今天表示，遭拘留的前領導人翁山蘇姬「健康狀況良好」。她的兒子前一天告訴路透社，他幾乎沒有關於母親狀況的任何消息...

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及...

把從美國偷走的資源還來！川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

美國總統川普17日在真實社群發文，下令全面且徹底的封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。