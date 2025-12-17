快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
前芬蘭小姐札法切11日出席在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會。美聯社
前芬蘭小姐札法切11日出席在芬蘭赫爾辛基舉行的記者會。美聯社

芬蘭近日爆發種族歧視風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭撤銷后冠，多名政治人物為了聲援她也發布做出相同手勢的照片。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）16日表示，這些行為正在損害芬蘭的國際形象。

法新社報導，這起醜聞始於上周。札法切發布一張以手指將眼睛拉成細長形狀的照片，並以芬蘭語寫下「和一名中國人一起吃飯」，被外界普遍解讀為取笑亞洲人，芬蘭小姐組織先是發布聲明譴責，接著決定撤銷札法切的頭銜。

事件延燒後，芬蘭聯合政府成員之一、右翼民粹政黨「芬蘭人黨」（Finns Party）的國會議員加雷德夫（Kaisa Garedew）與埃羅拉（Juho Eerola），以及歐洲議會議員廷基寧（Sebastian Tynkkynen），也在社群媒體上發布做出相同手勢的照片表示聲援，並批評主辦單位撤銷她的頭銜；其中，埃羅拉事後已為此道歉。

歐爾波在一場峰會場邊受訪時指出：「我昨天在國會辯論中就已表示，這件事已對我們的國家造成傷害，事實確實如此。」他並強調：「就我個人而言，我不接受任何形式的種族主義。」

目前仍不清楚芬蘭人黨的議員是否會面臨任何黨內處分，因為該黨國會黨團預計在本週稍晚才會作出決定。不過，歐爾波表示，他相信芬蘭人黨黨團「會以應有的嚴肅態度處理此事」。

芬蘭政府各政黨的國會黨團也聯合譴責同僚發布的相關貼文。國家聯合黨（National Coalition Party）國會黨團主席科普拉（Jukka Kopra）表示：「這不應該發生，無論是現在還是未來都不該。」並批評這些貼文「具有侮辱性」、「極不恰當」，進一步削弱芬蘭的國際聲譽。

法新社指出，札法切與多名芬蘭政客的「瞇瞇眼」照片已在全球流傳。芬蘭廣播公司（Yle）報導，芬蘭航空（Finnair）表示，這些貼文已對公司形象造成實質影響。

芬蘭航空公關主管塔爾奎維斯特（Paivyt Tallqvist）指出，公司日文版「X」帳號收到大量留言，針對這些被視為帶有種族歧視意味的照片表達不滿，且訊息高度一致：「不要前往這個國家旅行，也不要搭乘芬蘭航空。」

芬蘭 種族歧視

延伸閱讀

一度面臨工作低潮 Lulu淚吐：覺得不想做了

等10年卻遇上這種事！趙震雄醜聞燒不停「最大受害者竟是他」全年無休被牽連網嘆：到底犯什麼錯

芬蘭駐台代表讚F:F:F音樂節 稱許台芬合作前景寬廣

台、芬加分 幸福滿分 芬蘭商務辦事處代表 Lauri Raunio

相關新聞

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

芬蘭近日爆發種族歧視風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭...

美國新版《國家安全戰略》布局：重建西半球勢力

美國在11月底發布了2025年版《國家安全戰略》（NSS），不僅有別於過往歷任政府的觀點，甚至也和川普1.0時期有相當大的不同。川普2.0政府在這份文件中，摒棄了美國在冷戰後為追求全球霸權而不斷擴大承諾的方式，而是選擇在維持美國優勢的前提下，重新排序目標，透過壓倒性力量維護和平等方式，將焦點轉向保護經濟與避免人民遭受他國侵害。

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及...

把從美國偷走的資源還來！川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

美國總統川普17日在真實社群發文，下令全面且徹底的封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

真的是孤狼？澳洲槍擊案槍手父子檔 犯案前在菲待1個月

澳洲總理艾班尼斯十六日表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。澳洲與菲律賓當局說，...

英專家：美難靠無人機對抗共軍

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克十五日在外交事務期刊撰文指出，無人機在俄烏戰爭的角色可供台灣借鏡，但並不適用於美軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。