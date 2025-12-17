指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及其他資產：川普也要求委內瑞拉交還從美國竊取的資源。

美國持續對委內瑞拉施壓，川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，委內瑞拉已經被南美洲史上最龐大的艦隊給完全包圍，並表示，艦隊的規模只會變得更龐大，所帶來的衝擊也將會是他們前所未見的。

川普表示，除非委內瑞拉歸還他們從美國竊取的原油、土地和其他資產，否則封鎖不會解除。

川普說，委內瑞拉非法的馬杜洛政權利用偷來的原油來資助自己，以及毒品恐怖行動、人口販賣、謀殺和綁架。

川普指出，針對馬杜洛政權竊取美國資產、從事恐怖行動、毒品走私、人口販賣，其政權已經被美國認定為外國恐怖組織；川普說，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉。

川普並表示，馬杜洛政權在美國拜登政府時期，將非法移民和罪犯送入美國，川普說，這些人將很快被送回委內瑞拉；美國不會允許罪犯、恐怖分子，以及其他國家來搶奪、威脅，或者傷害美國，也不會允許一個敵對政權搶走美國的原油、土地和其他資產；川普說，這些被竊取的資產必須立刻歸還美國。