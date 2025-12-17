快訊

白宮幕僚長專訪重點一次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

濃霧行車不能開遠光燈原因曝 專家公布4大避險招術

聽新聞
0:00 / 0:00

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國司法部日前釋出美軍扣押委內瑞拉油輪的照片。（美聯社）
美國司法部日前釋出美軍扣押委內瑞拉油輪的照片。（美聯社）

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及其他資產：川普也要求委內瑞拉交還從美國竊取的資源。

美國持續對委內瑞拉施壓，川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，委內瑞拉已經被南美洲史上最龐大的艦隊給完全包圍，並表示，艦隊的規模只會變得更龐大，所帶來的衝擊也將會是他們前所未見的。

川普表示，除非委內瑞拉歸還他們從美國竊取的原油、土地和其他資產，否則封鎖不會解除。

川普說，委內瑞拉非法的馬杜洛政權利用偷來的原油來資助自己，以及毒品恐怖行動、人口販賣、謀殺和綁架。

川普指出，針對馬杜洛政權竊取美國資產、從事恐怖行動、毒品走私、人口販賣，其政權已經被美國認定為外國恐怖組織；川普說，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉。

川普並表示，馬杜洛政權在美國拜登政府時期，將非法移民和罪犯送入美國，川普說，這些人將很快被送回委內瑞拉；美國不會允許罪犯、恐怖分子，以及其他國家來搶奪、威脅，或者傷害美國，也不會允許一個敵對政權搶走美國的原油、土地和其他資產；川普說，這些被竊取的資產必須立刻歸還美國。

美國 川普 委內瑞拉

延伸閱讀

台灣42％商品躲過關稅？他憂川普反「加大力道」 網曝關鍵在這

白宮幕僚長爆料川普核心圈充斥癮君子、陰謀論者 她也談到對等關稅

擬發表年末全國談話 川普：最好的還在後頭

美關稅進帳2,000億美元

相關新聞

前芬蘭小姐歧視醜聞延燒！政客也拉「瞇瞇眼」聲援 總理批損國際形象

芬蘭近日爆發種族歧視風波，先是9月才剛加冕的芬蘭小姐札法切（Sarah Dzafce）因發布自己拉出「瞇瞇眼」的照片而遭...

美國新版《國家安全戰略》布局：重建西半球勢力

美國在11月底發布了2025年版《國家安全戰略》（NSS），不僅有別於過往歷任政府的觀點，甚至也和川普1.0時期有相當大的不同。川普2.0政府在這份文件中，摒棄了美國在冷戰後為追求全球霸權而不斷擴大承諾的方式，而是選擇在維持美國優勢的前提下，重新排序目標，透過壓倒性力量維護和平等方式，將焦點轉向保護經濟與避免人民遭受他國侵害。

指控竊取美國資源 川普下令封鎖油船進出委內瑞拉

美國總統川普16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及...

把從美國偷走的資源還來！川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

美國總統川普17日在真實社群發文，下令全面且徹底的封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

真的是孤狼？澳洲槍擊案槍手父子檔 犯案前在菲待1個月

澳洲總理艾班尼斯十六日表示，在雪梨邦代海灘犯下大規模槍擊案的一對父子，疑似受到「伊斯蘭國思想」驅使。澳洲與菲律賓當局說，...

英專家：美難靠無人機對抗共軍

英國皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克十五日在外交事務期刊撰文指出，無人機在俄烏戰爭的角色可供台灣借鏡，但並不適用於美軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。