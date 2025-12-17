把從美國偷走的資源還來！川普下令全面封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪

美國總統川普17日在真實社群發文，下令全面且徹底的封鎖所有進出委內瑞拉的受制裁油輪。

川普寫道，委內瑞拉已被南美洲歷史上所集結過的最大無敵艦隊（Armada）全面包圍，而且這支艦隊只會愈來愈大，對他們造成的震撼將是前所未有，直到他們把先前從美國偷走的所有石油、土地以及其他資產，全部歸還為止。

他指稱，委內瑞拉總統馬杜洛的非法政權正利用這些遭竊油田所產出的石油，為其自身運作以及毒品恐怖活動、人口販運、謀殺與綁架提供資金。由於竊取美方資產，並基於多項其他理由，包括恐怖主義、毒品走私與人口販運，委內瑞拉政權已被列為外國恐怖組織。

川普宣布：「因此，今天我下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」

他還指控，馬杜洛政權在軟弱無能的拜登政府期間送入美國的非法移民與罪犯，目前正以極快的速度被遣返回委內瑞拉。美國不會允許罪犯、恐怖分子或其他國家掠奪、威脅或傷害美國；同樣地，也不會允許一個敵對政權奪走美國的石油、土地或任何其他資產，這一切都必須立即歸還美國。